¿Tiene escena postcréditos el final de VisionQuest? Creador aclara si conecta con Avengers: Doomsday

VisionQuest, la serie de Marvel protagonizada por Paul Bettany, está por despedirse de Disney Plus. El último episodio pondrá fin a una historia que comenzó con WandaVision y que todavía tiene varias preguntas pendientes sobre el futuro del personaje.

La producción llega a su desenlace después de explorar las consecuencias de la reconstrucción de Visión, quien intenta recuperar el control de su existencia mientras enfrenta amenazas relacionadas con su pasado y las inteligencias artificiales que forman parte de su programación.

VisionQuest llega a su final en Disney Plus con una escena postcréditos que no estará vinculada con Avengers Doomsday. X @MarvelStudios

¿VisionQuest tiene escena postcréditos relacionada con Avengers: Doomsday?

El capítulo final de VisionQuest sí tendrá una escena postcréditos, según reveló Terry Matalas, creador y showrunner de la producción de Marvel que concluye este martes 10 de noviembre en Disney Plus.

La confirmación despeja una de las principales dudas de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), quienes podrán encontrar una secuencia adicional después de que termine la historia principal.

Sin embargo, Matalas también aclaró que la escena postcréditos NO estará relacionada con Avengers Doomsday, la próxima película de los Vengadores, por lo que los espectadores no deben esperar un adelanto directo de ese proyecto.

El creativo explicó que VisionQuest fue concebida como el cierre de una trilogía televisiva que comenzó con WandaVision en 2021 y continuó con Agatha All Along en 2024.

De esta manera, la producción busca concluir las historias que quedaron pendientes en ambas series, especialmente aquellas relacionadas con Visión y las consecuencias de los acontecimientos ocurridos en Westview.

Paul Bettany protagoniza VisionQuest, cuyo capítulo final tendrá una escena postcréditos, según confirmó Terry Matalas. X @MarvelStudios

¿A qué hora se estrena el capítulo final de VisionQuest en México?

El desenlace de VisionQuest está previsto para Disney Plus el martes 10 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la información de estreno proporcionada.

La plataforma concluirá así la emisión de una temporada de ocho capítulos, que comenzó en octubre y combinó estrenos dobles durante sus primeras semanas con lanzamientos individuales para las dos últimas entregas.

El calendario de estreno quedó organizado de la siguiente manera.

13 de octubre – Episodios 1 y 2.

Episodios 1 y 2. 20 de octubre – Episodios 3 y 4.

27 de octubre – Episodios 5 y 6.

3 de noviembre – Episodio 7.

10 de noviembre – Episodio 8, final de la serie.

VisionQuest concluye su historia en Disney Plus con una escena postcréditos que no estará relacionada con Avengers Doomsday. X @MarvelStudios

¿Qué pasará con Vision después del final de VisionQuest?

La historia de VisionQuest sigue a una versión reconstruida del personaje que, tras escapar de quienes pretendían utilizarlo como arma, comienza a investigar sus recuerdos y las distintas personalidades artificiales que permanecen dentro de su sistema.

Durante ese proceso aparece Ultrón, interpretado nuevamente por James Spader, uno de los enemigos más peligrosos que enfrentaron los Vengadores y cuya participación representa una amenaza para el protagonista.

La situación se complica cuando ofrecen una recompensa por capturar a Visión, lo que lo obliga a abandonar su escondite y escapar acompañado de Thomas Shepherd, un joven relacionado con el pasado familiar del androide.

El conflicto también recupera elementos de WandaVision, producción estrenada en 2021 que abordó la relación entre Wanda Maximoff y Visión después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

VisionQuest cierra la trilogía iniciada con WandaVision y Agatha All Along, según explicó el showrunner Terry Matalas. X @MarvelStudios

La serie reúne a varios actores relacionados con la historia del personaje, además de incorporar rostros que amplían los conflictos de esta etapa del UCM.

Entre los integrantes principales del reparto se encuentran los siguientes.

Paul Bettany como Visión.

James Spader como Ultrón.

Ruaridh Mollica como Thomas Shepherd.

James D’Arcy como J.A.R.V.I.S.

Emily Hampshire como E.D.I.T.H.

Orla Brady como F.R.I.D.A.Y.

La producción está encabezada por Terry Matalas, responsable creativo de la serie, mientras que el episodio final lleva por título Forever y corresponde a la octava entrega de la temporada.