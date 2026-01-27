¡Se armó la taquiza! Guillermo del Toro hace tortillas y prepara tacos en Sundance

Guillermo del Toro fue una de las figuras más comentadas del Festival de Sundance 2026, no solo por su regreso a este importante evento cinematográfico, sino por protagonizar momentos que se volvieron virales en redes sociales. Su presencia destacó más allá de la alfombra roja: apareció cocinando y hasta cantando con mariachi.

Los videos que circularon rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok mostraron una faceta poco habitual del cineasta mexicano. Amasando tortillas y sirviendo tacos de aguacate, Del Toro se ganó aún más el cariño de sus seguidores.

Foto: Grosby Group

Guillermo del Toro hace tortillas y prepara tacos

Durante uno de los días del festival, Guillermo del Toro fue captado dentro de una cocina improvisada, donde, con una sonrisa en el rostro, preparaba tortillas a mano sobre un comal caliente. Luego de cocinarlas, ofreció tacos de aguacate a varias personas que se encontraban en el lugar.

Este gesto sencillo y auténtico fue celebrado tanto por los asistentes como por usuarios en redes sociales, quienes destacaron la humildad del director. Las escenas captaron a un Guillermo Del Toro accesible, dispuesto a compartir no solo comida, sino también su tiempo y su alegría.

No todo quedó ahí, ya que el mexicano fue protagonista de un momento inesperado: en medio de una fiesta del festival, el cineasta tomó el micrófono y comenzó a cantar junto a un mariachi. Entre los temas que interpretó estuvieron “La Bamba”, “Ella” de José Alfredo Jiménez, “México lindo y querido” y “Canción Mixteca”.

El regreso de Cronos en versión restaurada en Sundance

Además de estos momentos virales, Guillermo del Toro también será parte de la programación oficial del festival con una proyección muy especial: la versión restaurada en 4K de “Cronos”, su ópera prima estrenada en 1994.

La película, que marcó el inicio de su carrera internacional, será presentada como parte del programa de gala del festival, gracias al trabajo de restauración realizado por Janus Films.

El evento se llevará a cabo este martes 27 de enero, en una función que reunirá a críticos, colegas y admiradores del director.

PJG