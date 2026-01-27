José Said bajo advertencia arresto si intenta acercarse a su hija o a Marianne Gonzaga

Una orden de restricción fue emitida en contra de José Said, la cual establece medidas claras para proteger a Marianne Gonzaga, su madre y la menor Emma, hija del hombre involucrado. De acuerdo con la orden, José Said no puede acercarse a Marianne, a su mamá ni a su propia hija bajo ninguna circunstancia, incluyendo espacios públicos o privados donde puedan encontrarse.

El radio de protección establecido es de 500 metros, y la restricción aplica a cualquier lugar donde Marianne, su madre o la niña se encuentren. Esto incluye instituciones educativas, centros recreativos, deportivos o cualquier otro lugar público o privado. La finalidad es garantizar la seguridad y el bienestar de la menor y de su familia.

Advertencia y consecuencias

La orden indica que, en caso de que José Said incumpla estas restricciones, puede ser arrestado hasta por 12 horas. La medida busca prevenir cualquier intento de acercamiento que pueda poner en riesgo a la niña o generar conflictos legales adicionales entre las partes involucradas.

El asunto comenzó a generar controversia en redes sociales luego de que el abogado de José Said publicara mensajes asegurando que se debía entregar a Emma a su papá. Esto incluso provocó que usuarios cuestionaran a Marianne Gonzaga sobre si era cierto que Becerro había ganado la custodia de la bebé, a lo que ella respondió:

"No crean todo lo que ven en redes".

La medida legal establece un radio de 500 metros para garantizar la seguridad de Marianne y Emma. Foto: @marianne_rc.

Marianne explicó públicamente que sí existe la orden de restricción, aclarando los límites que José Said debe respetar. Reiteró que estas medidas se aplican en cualquier lugar donde se encuentren las tres, buscando evitar conflictos y proteger la integridad de su hija.

La situación evidencia la importancia de respetar las decisiones judiciales y la protección de los menores involucrados en disputas familiares. La emisión de órdenes de restricción no solo asegura el cumplimiento de la ley, sino que también protege a los más vulnerables, en este caso, a Emma, asegurando que pueda crecer en un entorno seguro y protegido.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar que José Said cumpla con la ley, evitando cualquier acercamiento no autorizado que pueda comprometer la seguridad de Marianne Gonzaga, su madre o la menor Emma. La resolución deja claro que el incumplimiento tendrá consecuencias inmediatas y claras, enfatizando la seriedad de la protección legal en este tipo de casos.