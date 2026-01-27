¿De vuelta a la televisión? Yolanda Andrade aclara su regreso tras recaída por ELA

La conductora Yolanda Andrade volvió a colocarse en tendencia y emocionó a su audiencia al regresar a las grabaciones del programa "Montse & Joe", programa de televisión que comparte desde hace años con su entrañable amiga Montserrat Oliver. La reaparición ocurrió después de varios meses de ausencia, periodo en el que la presentadora enfrentó complicaciones derivadas de su estado de salud.

El regreso no pasó desapercibido. Se dio a conocer la noticia a través de un video publicado en redes sociales, donde confirmó que Yolanda logró participar en dos emisiones del programa.

Un mensaje directo al “público conocedor”

Fiel a su estilo franco y cercano, Yolanda Andrade aprovechó su regreso al set para enviar un mensaje directo a su audiencia, a la que cariñosamente llama su “público conocedor”. Con una sonrisa y evidente emoción, la conductora se presentó ante las cámaras, dejando claro que, pese a las dificultades, su espíritu sigue intacto.

Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse & Joe’. ¡Besos!, expresó Yolanda Andrade, mostrando el optimismo y la energía que la han caracterizado a lo largo de su carrera.

Durante las grabaciones, Yolanda compartió cuadro con Roxana Castellanos y, más adelante, se reencontró con Montserrat Oliver, quien también apareció posteriormente en el foro tras una ausencia momentánea. El reencuentro fue recibido con aplausos y mensajes de apoyo tanto del equipo de producción como del público.

El respaldo del equipo y una producción adaptada a su salud

El regreso de Yolanda Andrade a la televisión no fue improvisado. Productores y compañeros del programa jugaron un papel fundamental para hacer posible su reintegración, ajustando las dinámicas de grabación y los tiempos de participación para que la conductora pudiera sentirse cómoda y segura.

De acuerdo con información compartida en el entorno del programa, las grabaciones se adaptaron al ritmo que su salud le permite actualmente, priorizando su bienestar físico y emocional. Este gesto fue ampliamente reconocido por los seguidores del programa, quienes destacaron la solidaridad y empatía del equipo de Montse & Joe.

La batalla de Yolanda Andrade contra la ELA

El regreso de Yolanda Andrade ocurre en medio de una larga y compleja lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y provoca una pérdida progresiva del control muscular. De acuerdo con información médica, como la de la Mayo Clinic, la ELA es un padecimiento incurable que avanza de manera gradual y puede afectar la movilidad, el habla y otras funciones básicas.

En el caso de Yolanda, la enfermedad la mantuvo alejada de los foros por más de un año, periodo en el que atravesó recaídas y momentos delicados de salud. Estas complicaciones fueron las que la obligaron a pausar sus actividades profesionales, enfocándose en tratamientos y cuidados médicos.

Yolanda Andrade compartió imágenes de su cambio con la ELA Instagram: @yolandaamor

A pesar de ello, la conductora nunca se ha desconectado por completo de su público. A través de redes sociales, Yolanda ha compartido mensajes, reflexiones y actualizaciones que reflejan su fortaleza y su deseo de mantenerse activa, aunque sea de forma gradual.

¿Regreso definitivo o apariciones especiales?

La reaparición de Yolanda Andrade ha despertado una pregunta recurrente entre sus seguidores: ¿se trata de un regreso definitivo a la televisión o de apariciones esporádicas? Hasta el momento, la conductora no ha confirmado un retorno permanente, dejando claro que su prioridad sigue siendo su salud.

Su presencia en Montse & Joe parece responder más a un deseo personal de mantenerse cerca del público y del proyecto que ama, que a una reincorporación total a la rutina televisiva. Aun así, su regreso representa un momento significativo, no solo para el programa, sino para una audiencia que ha seguido de cerca su historia y su lucha.

Más allá de la televisión, Yolanda Andrade se ha convertido en un símbolo de resiliencia. Su regreso, incluso en medio de una recaída por ELA, demuestra su compromiso con su carrera y con el público que la ha acompañado durante décadas.

AAAT*