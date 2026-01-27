Elisa Beristain se encuentra en terapia intensiva tras sufrir crisis de salud en vivo | VIDEO

El pasado jueves 22 de enero, la conductora de espectáculos Elisa Beristain vivió uno de los momentos más delicados de su vida, luego de presentar serios problemas de salud durante una transmisión en vivo de su programa digital "Beristime". Todo ocurrió minutos después de realizar una entrevista a la violinista y cantante Olga Breeskin, cuando su equipo de trabajo comenzó a notar que la presentadora lucía visiblemente pálida.

De acuerdo con el propio testimonio de Elisa, desde las primeras horas de ese día comenzó a sentirse mal; sin embargo, decidió cumplir con sus compromisos laborales. Conforme avanzó la transmisión, los síntomas se intensificaron, lo que obligó a la conductora a compartir su malestar frente a cámaras y posteriormente solicitar atención médica urgente.

De molestias leves a cuidados intensivos

Lo que inicialmente parecía un malestar estomacal terminó convirtiéndose en una situación crítica. Tras ser trasladada de urgencia a un hospital, los médicos determinaron que el estado de salud de Elisa Beristain no era óptimo y decidieron ingresarla directamente a la unidad de cuidados intensivos.

Este lunes 26 de enero, durante una emisión especial del programa Beristime, la producción informó que la conductora se encuentra estable, pero bajo estricta vigilancia médica, ya que estuvo a punto de sufrir un choque séptico, una condición potencialmente mortal.

Al día de hoy Eli se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, estable pero aún enfrenta varios peligros, estuvo a punto de sufrir un choque séptico. Por el momento su presión arterial se encuentra bajo monitoreo constante para evitar que caiga en paro, revelaron sus compañeros al aire.

Presión arterial bajo constante monitoreo

Además del riesgo de choque séptico, el equipo médico que atiende a la conductora mantiene un seguimiento permanente de su presión arterial. De acuerdo con lo informado por la producción del programa, los especialistas temen que cualquier alteración en sus niveles pueda derivar en complicaciones mayores, incluyendo un paro cardiaco.

Este panorama ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes desde el primer momento comenzaron a enviar mensajes de apoyo y muestras de cariño a través de redes sociales. Como parte de la actualización sobre su estado de salud, el equipo de Beristime compartió una fotografía de Elisa Beristain desde la camilla del hospital, imagen que conmovió a su audiencia.

Elisa Beristain en terapia intensiva tras presentar graves problemas de salud en su programa

El momento exacto en el que Elisa pidió ayuda en vivo

Durante la transmisión del pasado jueves 22 de enero, Elisa Beristain decidió expresar cómo se sentía, sin imaginar que sus palabras serían el inicio de una emergencia médica. Aún en vivo, la conductora explicó los síntomas que estaba experimentando.

Al principio sentía que era como un retortijón, pero me siento como mareada, me siento bien mal. (...) Yo creo que voy a ir a urgencias porque estoy sudando, dijo Elisa, visiblemente afectada.

Estas declaraciones encendieron las alertas entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a cuestionar qué ocurría con la conductora. Hoy, varios días después, el equipo del programa confirmó que Elisa agradece profundamente las muestras de cariño y el apoyo recibido durante este difícil momento.

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una conductora de espectáculos, empresaria y creadora de contenido digital, ampliamente conocida por su estilo directo y polémico al frente del programa Beristime, un espacio dedicado a la farándula y los temas del entretenimiento. Además, ha participado en diversos proyectos televisivos, entre ellos el reality show "Rica, Famosa, Latina", donde ganó notoriedad por su fuerte personalidad.

Es esposa del reconocido promotor musical Pepe Garza, figura clave de la radio y la música regional mexicana en Estados Unidos. A lo largo de los años, Elisa se ha consolidado como una voz influyente en el mundo del espectáculo digital, acumulando una gran base de seguidores.

Un mensaje de calma, pero con cautela

Aunque el reporte médico señala que Elisa Beristain se encuentra estable este 27 de enero, su estado de salud continúa siendo delicado, por lo que permanecerá en terapia intensiva hasta que los médicos consideren que el peligro ha pasado por completo.

La producción de Beristime reiteró que seguirán informando sobre su evolución y pidió respeto y buenos deseos para la conductora, quien enfrenta uno de los retos más importantes de su vida, ahora lejos de los reflectores, pero acompañada por el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

AAAT*