Los Ángeles Azules es un grupo que es garantía para armar el ambiente y poner a todos bailar, mucho mejor si es en vivo, algo que ocurrirá cuando los originarios de Iztapalapa den dos conciertos en la capital del país.

Los Ángeles Azules darán unos shows en uno de los recintos más importantes de la CDMX y si tú asistirás a uno de ellos te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas y llegues a tiempo.

Los Ángeles Azules Mezcalent

¿Cuándo se presentarán Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional?

Los Ángeles Azules llegarán a la Ciudad de México para dar dos conciertos en el Auditorio Nacional. El primer show será este 20 de noviembre y el segundo al siguiente día, es decir, el 21.

El primer concierto comenzará a las 8:30 PM, mientras el que darán el día 21 de noviembre se espera dé inicio a las 8:00 PM.

Los Ángeles Azules Mezcalent

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre.

Los Ángeles Azules Mezcalent

Si llegarás a alguno de los conciertos en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Los Ángeles Azules en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Los Ángeles Azules interpreten en sus conciertos en CDMX.

Entrega de amor

Mi único amor

Las maravillas de la vida

La cumbia picosa

Ay amor

A la cumbiamba

Nunca es suficiente

Otra noche

Mi niña mujer

Cumbia del infinito

Cómo te voy a olvidar

Perdonarte ¿para qué?

Vuelve

El listón de tu pelo

Amor a primera vista

Mis sentimientos

17 años