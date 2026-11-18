Los Ángeles Azules en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
La agrupación originaria de Iztapalapa estará dentro de unos días en el Coloso de Reforma y si irás a alguno de sus shows, te contamos los detalles.
Los Ángeles Azules es un grupo que es garantía para armar el ambiente y poner a todos bailar, mucho mejor si es en vivo, algo que ocurrirá cuando los originarios de Iztapalapa den dos conciertos en la capital del país.
Los Ángeles Azules darán unos shows en uno de los recintos más importantes de la CDMX y si tú asistirás a uno de ellos te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas y llegues a tiempo.
¿Cuándo se presentarán Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional?
Los Ángeles Azules llegarán a la Ciudad de México para dar dos conciertos en el Auditorio Nacional. El primer show será este 20 de noviembre y el segundo al siguiente día, es decir, el 21.
El primer concierto comenzará a las 8:30 PM, mientras el que darán el día 21 de noviembre se espera dé inicio a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre.
Si llegarás a alguno de los conciertos en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Los Ángeles Azules en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Los Ángeles Azules interpreten en sus conciertos en CDMX.
Entrega de amor
Mi único amor
Las maravillas de la vida
La cumbia picosa
Ay amor
A la cumbiamba
Nunca es suficiente
Otra noche
Mi niña mujer
Cumbia del infinito
Cómo te voy a olvidar
Perdonarte ¿para qué?
Vuelve
El listón de tu pelo
Amor a primera vista
Mis sentimientos
17 años