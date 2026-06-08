Alfonso Herrera: Anahí, una amiga de 'Amar te duele' y más invitados de 'Encuentros sin fronteras'

A lo largo de 24 años de carrera, en la que ha trabajado con las hermanas Wachowski, con Zack Snyder, con David Pablos y con Luis Estrada, por mencionar sólo a algunos, el actor Alfonso Herrera Rodríguez sintió que ya está preparado para dar el salto a la dirección y justo hace unos días se anunció que firmó un acuerdo con Sony Pictures Television para que pueda dirigir y protagonizar algunos proyectos que están en desarrollo.

“Pienso que para correr primero hay que gatear, luego caminar, trotar y después correr. Es el paso natural y uno muy orgánico, y se abrieron las puertas para que esto pudiera ocurrir, para desarrollar proyectos, para que se pudiera producir un proyecto en específico y al mismo tiempo se abrió esta posibilidad de poder dirigir. Yo te puedo decir que es el paso natural”, contó en entrevista exclusiva con Excélsior, Alfonso Herrera.

Debido a los contratos de confidencialidad que firmó con Sony Pictures Television, el actor de 42 años no pudo contar más con respecto a la temática o la historia que abordará en su debut como realizador; sin embargo, al ser un hombre que se ha movido fuertemente en el género del drama —algo que le sale muy bien como intérprete— se le preguntó si se movería en dicho rubro.

“Algo habrá, algo habrá”, respondió Herrera con su característica sonrisa reservada.

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Mientras esto va tomando más forma y se va trabajando hasta nuevo aviso, Poncho Herrera celebra el estreno de Encuentros sin fronteras, programa de entrevistas en el que se le verá charlando con figuras del entretenimiento y del futbol, como parte de la oferta de entretenimiento mundialista nacional.

Así que Poncho pudo conversar con figuras como Guillermo Arriaga, Diego Boneta, Anahí, Ricardo Kaká, Sergio Kun Agüero y Sebastián El Loco Abreu, por mencionar a algunos de los invitados.

La valía del proyecto, además de las personalidades que desfilarán en el programa que se estrena hoy en ESPN a través de Disney+, es que Herrera Rodríguez deja en claro que es un buen entrevistador, que tiene sensibilidad y que sabe escuchar.

“Es interesante la experiencia porque te tienes que documentar, tienes que conocer su trayectoria, sus inicios e investigar. Y como ya lo había mencionado, todo va a girar en torno al Mundial en este verano y no solamente lo que pasa en México, sino lo que pasa en todo el mundo. Entonces era interesante traer a todos estos invitados a la mesa, colegas, amigos, amigas y también aliados de ESPN.

El actor tuvo una charla con el astro brasileño Kaká. Disney+

“Tuvimos la posibilidad de platicar con exfutbolistas, directores técnicos y hacer como un combinado de invitados que fueran interesantes para una audiencia muy amplia. Así que estoy muy emocionado de poder compartir este proyecto”, compartió el actor, a quien también se le puede ver en la serie La casa de los espíritus.

Jorge Castillo, vicepresidente de Sports México, compartió con este diario en qué momento supieron que Poncho era el indicado para liderar este proyecto frente a cámaras.

“Nosotros habíamos hecho en diferentes mundiales este proyecto de las entrevistas de ESPN y creíamos que nos venía muy bien cambiar de personaje o de conductor en estas entrevistas para darle un contexto más social y más casual, y no tan deportivo clavado.

“La producción de ESPN son los expertos en entender qué tipo de conductor es el que se necesita; el nombre de Poncho se barajó entre muchos otros nombres y entre todos decidimos que él era la persona adecuada no nada más por su personalidad, por su estilo, sino también por el tipo de invitados que nos podía traer a la mesa para generar un contenido muy atractivo para la audiencia”, apuntó el ejecutivo.

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Alfonso Herrera es un aficionado hardcore del balompié y un fiel seguidor de los Pumas de la UNAM. Así que se le preguntó qué tan simbólico es para él poder mezclar su pasión por el futbol frente a las cámaras, un ámbito que domina a la perfección con casi 25 años de experiencia dentro de la industria.

Fue fantástico, fantástico poder hablar con El Loco Abreu, que me contó de viva voz cómo fue cuando hizo el gol a lo Panenka (Sudáfrica 2010) o cuando Kaká me platicó acerca del accidente que tuvo, que casi lo mata y lo deja paralítico, y a pesar de eso, con su mentalidad, se convirtió en un referente de la selección brasileña; o hablar con el Kun Agüero y de su condición de salud, o reunirme con una muy querida amiga que hace años no veía y que es Anahí. Entonces fue algo muy lindo mezclado con una pasión que adoro, que es el futbol y que desde que tengo uso de razón me encanta”, contó Herrera y prosiguió.

“Cuando vivía en Guadalajara salía a jugar y esto creo que lo vivieron todos los mexicanos: hasta que la pelota ya no servía, ya te metías a la casa. La verdad es que es un proyecto que estoy disfrutando enormemente porque apenas se estrena y esto todavía no se acaba”, relató el actor a quien vimos en Ozark.

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Dicen los que saben que para poder ser un buen entrevistador se debe saber escuchar. Al hacerle este comentario, Poncho Herrera, padre de Dani y Nico, expresó:

Y también para actuar; cuando actúas tú tienes que escuchar. Pienso que gran parte del trabajo de un actor es la escucha. Entonces yo estoy muy acostumbrado a escuchar, a poner atención y a partir de la escucha es cuando viene esta reacción y este impulso. Entonces no me fue tan ajeno el escuchar”, apuntó.

Dentro de los invitados a Encuentros sin fronteras, además de los arriba mencionados, están la actriz Martha Higareda (Amar te duele), el entrenador Ricardo Tuca Ferretti, el periodista deportivo José Ramón Fernández, columnista colaborador de Excélsior; el clavadista mexicano Osmar Olvera, el escritor Guillermo Arriaga (Amores perros), la futbolista española Jenni Hermoso Fuentes, el inigualable Hugo Sánchez, el mejor jugador en la historia de México; así como los conductores Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, del podcast La Cotorrisa.