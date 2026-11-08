Alfalfa de 'Los pequeños traviesos' pide ayuda económica antes del nacimiento de su sexto hijo

Brandon “Bug” Hall, Alfalfa en la película Los pequeños traviesos, fue uno de los actores infantiles más conocidos de los años 90 gracias a su participación en esta comedia que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las favoritas del público. Aunque muchos todavía lo recuerdan por su peculiar peinado y su historia de amor con Darla, su vida cambió por completo después de alejarse de Hollywood.

Durante su infancia, el actor participó en diferentes producciones que le permitieron continuar con su carrera. Sin embargo, conforme fue creciendo, comenzó a tomar decisiones que lo llevaron por un camino muy distinto al de otros famosos que también iniciaron su trayectoria desde pequeños.

Lejos de las cámaras y los reflectores, Hall decidió formar una familia y adoptar un estilo de vida más sencillo, en el que la religión tiene un papel importante. Actualmente está casado con Jill DeGroff, con quien tiene cinco hijos y espera la llegada de un sexto bebé.

Brandon “Bug” Hall pide dinero para recibir a su sexto hijo

A través de la plataforma GoFundMe, el actor de Los pequeños traviesos inició una campaña de recaudación de fondos para conseguir dinero que le permita cubrir algunos gastos antes del nacimiento de su sexto bebé.

La familia vive actualmente en una caravana instalada en una zona boscosa, lejos de las comodidades de una casa tradicional. Aunque eligieron este estilo de vida y aseguran sentirse felices, todavía tienen pendientes algunos servicios necesarios para su día a día.

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Mediante la campaña, titulada Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six, el intérprete explicó que necesita reunir dinero para terminar de acondicionar el lugar donde vive con su esposa e hijos.

“Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso estamos disfrutando de la vida rústica, pero falta menos de un mes para el sexto bebé, y realmente necesito ayuda para ultimar los detalles antes de su llegada”.

Uno de los principales problemas que enfrenta es un cobro inesperado relacionado con la conexión de electricidad. A esto se suma la necesidad de comprar propano para mantener funcionando su caravana y ponerse al corriente con algunas facturas telefónicas atrasadas.

Debido a que el nacimiento de su hijo está cada vez más cerca, Hall explicó que su intención es resolver estos gastos durante las próximas dos semanas.

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En su mensaje, el actor reconoció que muchas personas atraviesan dificultades económicas y aseguró que no considera que su situación sea más importante que la de otras familias. Aun así, decidió pedir ayuda a quienes tengan la posibilidad de colaborar.

“Los tiempos son difíciles. No merezco más ayuda que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan”.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la campaña tenía como objetivo inicial reunir dos mil dólares. Sin embargo, las aportaciones superaron los ocho mil 800 dólares, una cantidad considerablemente mayor a la que había solicitado.

¿Qué pasó con Brandon “Bug” Hall después de Los pequeños traviesos?

Aunque su personaje de Alfalfa sigue siendo el más recordado de su carrera, Brandon Hall participó en otras películas y series antes de tomar la decisión de alejarse del mundo del entretenimiento.

Nacido el 4 de febrero de 1985 en Fort Worth, Texas, el actor alcanzó la fama cuando era niño gracias a Los pequeños traviesos, estrenada en 1994. Su interpretación le permitió ganar un premio Young Artist Award y abrirse camino en otras producciones.

Entre los proyectos en los que trabajó se encuentran El gran verde (1995), Los tontos (1996) y Cariño, nos hemos encogido (1997). También prestó su voz a un personaje de la película animada Hércules, de Disney.

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Conforme creció, continuó apareciendo en televisión con participaciones en series como CSI, Charmed, Mentes criminales y 90210. No obstante, con el tiempo comenzó a distanciarse de la actuación para concentrarse en otros aspectos de su vida.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2013, cuando se convirtió al catolicismo. A partir de entonces, sus creencias religiosas comenzaron a influir en sus decisiones personales y en la manera en la que quería vivir.

¿Cómo vive actualmente el actor que interpretó a Alfalfa?

Tras dejar atrás su carrera en Hollywood, Brandon Hall comenzó una nueva etapa junto a Jill DeGroff, con quien contrajo matrimonio en 2017.

Según la información que se ha difundido sobre su vida personal, el exactor habría realizado un voto de pobreza, por lo que decidió desprenderse de buena parte de sus ahorros y reducir sus pertenencias materiales.

Su intención era llevar una vida más austera y autosuficiente, alejada de las comodidades que normalmente se relacionan con las celebridades.

Además, Hall y su esposa se encargan de educar a sus hijos en casa, una decisión que también forma parte del estilo de vida que han construido como familia.

Sin embargo, su historia no ha estado libre de problemas. En abril de 2026, el actor fue detenido brevemente en Ohio debido a una orden relacionada con su incomparecencia ante un tribunal por una multa de tránsito de octubre de 2024.