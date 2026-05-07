Novia de Carin León se fractura tobillo tras caída de elevador; esto fue lo que pasó

Carin León vivió una noche complicada luego de que su novia, Meylin Zúñiga, resultara lesionada tras un accidente ocurrido al finalizar la presentación de su nuevo disco “Muda” en la Ciudad de México. Lo que comenzó como un evento de celebración terminó convirtiéndose en un momento de preocupación para la pareja y para quienes se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió cuando el cantante, Meylin Zúñiga y parte de su equipo abordaron un elevador para salir del recinto donde se realizó el showcase del nuevo álbum. De acuerdo con lo revelado posteriormente, el elevador cayó un piso, provocando lesiones a la influencer y pareja del intérprete de regional mexicano.

Instagram

Meylin Zúñiga sufrió fractura tras caída del elevador

Luego del accidente, comenzaron a circular videos y fotografías en redes sociales donde se observa a Carin León cargando a Meylin Zúñiga en brazos mientras salían rápidamente del inmueble para dirigirse a recibir atención médica. La escena llamó la atención de los seguidores del cantante, quienes mostraron preocupación al desconocer lo que realmente había sucedido.

Horas después, la propia Meylin Zúñiga explicó los detalles del accidente mediante sus historias de Instagram. En la publicación mostró una imagen de su pie inmovilizado y confirmó que sufrió una fractura en el tobillo.

"El elevador en que bajamos, saliendo de la presentación de Armando (nombre real de Carin), cayó un piso, íbamos muchas personas del team, gracias a Dios, sólo fue una ligera fractura en mi tobillo".

La influencer también dejó ver que, pese al fuerte susto, mantiene una actitud positiva tras lo ocurrido. Incluso tomó con humor la situación y compartió una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja.

"Se vienen más éxitos, menos tacones".

Instagram

Carin León reaccionó tras el accidente de Meylin Zúñiga

Después de que las imágenes del accidente comenzaran a difundirse en redes sociales, Carin León compartió un mensaje para informar sobre el estado de salud de ambos y tranquilizar a sus seguidores.

“A todo mi púbico. El día de ayer, al finalizar la presentación de mi nuevo disco ‘Muda’ sufrimos un incidente donde mi esposa Meylín Zúñiga sufrió una fractura en el tobillo. Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente. Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie. Agradezco sinceramente todos sus mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento”.

Instagram

El cantante también confirmó que continuará con sus compromisos musicales y que las presentaciones programadas no sufrirán cambios tras el accidente.

La presentación del nuevo álbum de Carin León se realizó en un recinto ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Al evento asistieron medios de comunicación, amigos cercanos y algunas figuras del espectáculo como Ariadne Díaz, Jessica Coch, Sandra Echeverría, Leonardo de Lozanne y Emiliano Zurita.

PJG