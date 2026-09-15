Intocable en el Zócalo: dónde ver EN VIVO y GRATIS el concierto este 15 de septiembre

Intocable ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este 15 de septiembre del 2026, con motivo de los festejos por el Grito de Independencia.

La noche de este martes, resonarán las canciones de la famosa agrupación de música tejana y norteña en la Plaza de la Constitución en donde se esperan miles de asistentes.

Sin embargo, para todos aquellos que les gusta Intocable, pero que no podrán asistir este 15 de septiembre al Zócalo, hay buenas noticias, puesto que se podrá ver y escuchar el concierto a distancia.

¿Dónde ver en vivo el concierto de Intocable en el Zócalo?

Intocable se presentará en el Zócalo CDMX. @grupointocable

El programa completo en el Zócalo de la CDMX este 15 de septiembre, incluido el concierto de Intocable y el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se podrá seguir a través de distintas señales y plataformas.

La transmisión “Unidos por las Audiencias: Grito de Independencia 2026" comenzará a las 20:00 horas a través de:

Canal Once

Canal 22

Canal 14

Canal de YouTube del Gobierno de México

¿A qué hora toca Intocable este 15 de septiembre?

Intocable se presentará en el Zócalo CDMX. @grupointocable

Las actividades artísticas en la Plaza de la Constitución comenzarán a partir de las 20:00 horas, reuniendo a miles de asistentes en el primer cuadro de la capital para conmemorar el aniversario de la Independencia de México.

El programa musical contempla las siguientes presentaciones:

20:00 horas: José Alfredo Jiménez Medel.

20:15 horas: Legado de Grandeza.

20:45 horas: Presentación de los tres ganadores del certamen México Canta .

21:45 horas: Concierto estelar del grupo Intocable .

22:50 horas: Ceremonia protocolaria del Grito de Independencia.

El espectáculo de Intocable figura como uno de los atractivos centrales de la jornada, al subir al escenario minutos antes del acto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué saber sobre los artistas que estarán por el Grito de Independencia?

El programa de los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo contempla la participación de agrupaciones, proyectos musicales y representantes de distintas instituciones.

José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, tendrá una participación especial como parte de las actividades relacionadas con el centenario del natalicio de su abuelo.

En tanto, Legado de Grandeza está integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos.

La noche también tendrá una participación vinculada con México Canta. Los tres ganadores de la segunda edición del concurso estarán en los festejos del Zócalo: Bryan Soto, Lizandro Espinoza y Tiffany Galaviz.

Los tres llegaron a la final del concurso el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional y, como parte de su premio, obtuvieron la oportunidad de presentarse en el Zócalo durante las Fiestas Patrias.

Bryan Soto es originario de Valle de Chalco, Estado de México, y fundó el grupo de regional mexicano Clave 5/7. Lizandro Espinoza es originario de Portland, Estados Unidos, mientras que Tiffany Galaviz nació en Glendale, California.

Cierres viales y alternativas de transporte en el Centro Histórico

Como en eventos anteriores en el Zócalo de la CDMX, autoridades aplicarán este 15 de septiembre cierres a la circulación vehicular en los accesos al primer cuadro del Centro Histórico conforme se incremente el flujo peatonal.

En el Metro, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Como opciones para arribar a la Plaza de la Constitución, las autoridades recomiendan utilizar las estaciones cercanas:

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Isabel la Católica (Línea 1)

En tanto, el operativo en calles contempla tres cinturones de seguridad alrededor de la Plaza de la Constitución, con cierres o restricciones en:

20 de Noviembre

16 de Septiembre

5 de Febrero

Francisco I. Madero

5 de Mayo

Monte de Piedad

Seminario

Moneda

Pino Suárez

El perímetro de seguridad abarcará la zona comprendida entre República de Venezuela, José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y Anillo de Circunvalación.

Debido a las restricciones vehiculares, la opción recomendada para llegar es el transporte público.