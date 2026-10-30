Tradición y cine al aire libre en la CDMX para este Día de Muertos

La temporada de Día de Muertos en la Ciudad de México suma una alternativa cultural ideal para disfrutar de la tradición y la convivencia familiar bajo el cielo de la capital con la experiencia "Cine a la luz de la luna".

Tras una exitosa primera fecha el pasado 24 de octubre, este ciclo cinematográfico al aire libre se prepara para su segunda y última función el próximo sábado 31 de octubre, ofreciendo a los asistentes un espacio de encuentro familiar donde el séptimo arte dialoga con las tradiciones mexicanas.

La proyección estelar de la noche será la entrañable película Coco, una historia profundamente arraigada en el significado de la festividad. La cita es a partir de las 18:00 horas para en el Hotel NH Collection Mexico City Reforma (ubicado en Liverpool 155, Zona Rosa, colonia Juárez), la función comenzará a las 19:00 horas. Lo mejor de esta actividad es que el acceso es totalmente gratuito y abierto al público en general, sin necesidad de registro previo o estancia en el lugar.

Más allá de la proyección, el espacio se encuentra completamente ambientado con elementos tradicionales que exaltan la riqueza cultural de la temporada: desde senderos adornados con flores de cempasúchil y papel picado hasta detalles de barro que realzan la atmósfera de esta festividad.

Ofrenda en CDMX Allison Cedillo Agency

Como parte de la experiencia vivencial, los asistentes podrán visitar una ofrenda monumental que permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de noviembre, consolidándose como un punto de acercamiento para vecinos, transeúntes y visitantes que busquen vivir de cerca las expresiones culturales de la CDMX.

La velada se complementa con una oferta gastronómica de temporada disponible con costos accesibles, la cual incluye elementos clásicos como pan de muerto tradicional, chocolate caliente, palomitas y otras opciones ideales para disfrutar de una noche de cine al aire libre en pleno corazón de la ciudad.