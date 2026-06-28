Alex B lanza advertencia a Pati Chapoy; revela que Daniel Bisogno temía ser despedido estando enfermo

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, aseguró que conoce información sobre Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando, aunque afirmó que no pretende hacerla pública a menos que continúen los ataques en su contra.

Durante una entrevista en El minuto que cambió mi destino, también reveló que, en los últimos meses de vida, Daniel Bisogno vivía con el temor constante de perder su empleo mientras enfrentaba problemas de salud.

Especial

Alex Bisogno asegura que sabe secretos de Pati Chapoy

A lo largo de la conversación en El minuto que cambió mi destino, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Alex sobre si realmente conocía secretos relacionados con la conductora de Ventaneando. Su respuesta fue directa.

“¿Tú qué crees, Gustavo?”.

Foto: Instagram alexbbisogno

Después explicó que la relación tan cercana que tenía con su hermano le permitió enterarse de muchos temas relacionados con el lugar donde trabajó durante casi tres décadas.

“Veintinueve años trabajó Daniel para la señora y para esa producción. Mismos que yo soy hermano de Daniel y con una extraordinaria relación de hermanos. O sea, platicábamos de muchos temas cada vez que nos veíamos. Y claro que sé muchísimas cosas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no busca utilizar esa información para perjudicar a nadie, sino defenderse de las acusaciones que, asegura, han afectado su reputación.

Foto: Instagram chapoypati

“Yo no soy ese tipo de persona, Gustavo, y eso sí quiero dejarlo claro. Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Yo no, pero ellos sí. Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”.

Además de hablar sobre los supuestos secretos que dice conocer, Alex reiteró que el conflicto con Pati Chapoy comenzó después del fallecimiento de Daniel Bisogno y que, desde entonces, ha sido señalado públicamente de supuestamente entrar a la casa del conductor a robar.

daniel bisogno

El hermano del conductor sostuvo que las acusaciones en su contra dañaron su imagen y aseguró que, si continúa siendo atacado públicamente, está dispuesto a defenderse con la información que conoce, aunque insistió en que su intención no es amenazar ni perjudicar a otras personas.

Revela que Daniel Bisogno temía quedarse sin trabajo

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Alex habló sobre el estado emocional de Daniel Bisogno durante su enfermedad. Según contó, el conductor no solo luchaba por recuperarse, sino que también vivía preocupado por la posibilidad de ser despedido.

“Su principal miedo era morir. El segundo, perder su trabajo”, reveló.

Pati Chapoy confirmó la muerte de Daniel Bisogno. Foto: X @ChapoyPai

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó si Daniel había recibido amenazas relacionadas con su empleo, Alex respondió:

“Posiblemente, porque el miedo que él tenía no era normal”.

De acuerdo con su versión, ese temor no apareció únicamente durante la hospitalización, sino que era una preocupación que arrastraba desde tiempo atrás.