Lionel Richie tendrá que descansar: vuelve al hospital por una afección cardiaca

Lionel Richie volvió a ser hospitalizado debido a problemas cardiacos, una situación que ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente porque el cantante ha requerido atención médica en tres ocasiones durante este año.

El intérprete de éxitos como “Hello” y “All Night Long” tendrá que hacer una pausa en sus presentaciones mientras se recupera y continúa bajo supervisión médica.

Lionel Richie es hospitalizado por problemas cardiacos

Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente y, de acuerdo con información proporcionada por su representante a PEOPLE, el cantante fue sometido a un procedimiento relacionado con fibrilación auricular (AFib).

Debido a esta situación, el artista tendrá que tomar un descanso de los escenarios, por lo que algunas de las presentaciones que tenía programadas junto a Earth, Wind & Fire fueron canceladas.

¿Qué es la fibrilación auricular o AFib?

De acuerdo con Mayo Clinic, la fibrilación auricular es un ritmo cardiaco irregular y, a menudo, muy rápido.

Esta condición puede favorecer la formación de coágulos sanguíneos en el corazón, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón.

Entre los síntomas que puede provocar se encuentran:

Palpitaciones, es decir, latidos cardiacos rápidos, aleteantes o fuertes.

Palpitaciones, es decir, latidos cardiacos rápidos, aleteantes o fuertes. Dolor en el pecho.

Mareos.

Fatiga.

Aturdimiento.

Menor capacidad para hacer ejercicio.

Falta de aire.

Debilidad.

Lionel Richie ya había sido hospitalizado este 2026

Esta no es la primera vez que Lionel Richie recibe atención médica este año. En junio de 2026, el cantante sufrió un episodio de mareos durante uno de sus conciertos en St. Paul, Minnesota. Como medida de precaución, fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser revisado.

Posteriormente, en agosto, después de ofrecer un concierto en The Muny, en St. Louis, Misuri, también fue llevado a un hospital para realizarle estudios. En aquella ocasión, se reportó que la atención médica estuvo relacionada con un cuadro de fatiga derivado de las exigencias de su gira.

Ahora, tras esta nueva hospitalización, el cantante tendrá que hacer una pausa en sus actividades para concentrarse en su recuperación y seguir las indicaciones de sus médicos.

¿Qué pasará con los próximos conciertos de Lionel Richie?

Como parte de su espectáculo Lionel Richie: King of Hearts, el cantante también tiene programadas presentaciones en el Teatro Encore de @wynnlasvegas durante este otoño.

Entre las fechas anunciadas se encuentran los días 14, 16 y 17 de octubre, así como el 11, 13 y 14 de noviembre.

Sin embargo, ante su reciente hospitalización, habrá que esperar los comunicados oficiales de su equipo para saber si estas presentaciones se mantienen o tendrán alguna modificación.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a la evolución del cantante y esperan que Lionel Richie pueda recuperarse favorablemente antes de regresar nuevamente a los escenarios.