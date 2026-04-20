Alejandro Sanz regresa a México: estas son las fechas de sus conciertos 

Alejandro Sanz sorprendió esta mañana a sus fans mexicanos, ya que el famoso compartió que dentro de poco estará de regreso en México para dar varios conciertos de su nueva gira con la cual ya había visitado nuestro país en 2025.

Si eres fan de Alejandro Sanz, aquí te contamos todos los detalles de su próxima visita a México y cuando podrás comprar tus boletos para que no te quedes sin verlo y cantar todos sus éxitos.

Alejandro sanz

¿Cuándo y dónde se presentará Alejandro Sanz en México?

Alejandro Sanz regresará este año a México después de que en 2025 el español ofreciera varios conciertos en nuestro país con su gira “¿Y ahora qué?”.

El español visitará varias ciudades de México en octubre de este año. Aquí te dejamos las fechas y lugares que visitará dentro de unos meses.

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3 de octubre- Estadio 3 de marzo en Guadalajara

6 de octubre- Estadio Alberto Romo Chávez en Aguascalientes

10 de octubre- Estadio GNP en CDMX

17 de octubre- Estadio Borregos en Monterrey

¿Cuándo será la preventa de boletos para Alejandro Sanz en México?

Si quieres asistir a alguno de los conciertos que Alejandro Sanz dará en México, te contamos que la preventa comenzará el próximo 29 de abril a las 2:00 PMen Eticket para la fecha de Aguascalientes y Ticketmaster para las demás fechas.

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La preventa en Ticketmaster será para aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de Banamex.

Pero si no cuentas con una de estas tarjetas, en la venta general podrás adquirir tus boletos con cualquier plástico. Toma en cuenta que esta venta se realizará el 30 de abril a las 2:00 PM en Ticketmaster y Eticket.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera se revelen días antes de que comience la preventa. Tampoco se sabe si es que se pondrán a la venta algún paquete VIP.

PJG