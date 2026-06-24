Alejandro Fernández en la Minerva: a qué hora será el concierto GRATIS

Alejandro Fernández será uno de los protagonistas de las actividades culturales organizadas en Guadalajara durante el Mundial 2026, con un concierto gratuito que reunirá a miles de personas en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El espectáculo forma parte de una serie de eventos preparados para quienes visitan la sede jalisciense durante la justa deportiva.

Alejandro Fernández durante un concierto. Foto de IG: Alejandro Fernández

¿A qué hora y cuándo será el concierto de Alejandro Fernández enla Minerva?

Quienes planean asistir ya pueden tomar nota de los horarios. La presentación de "El Potrillo" está programada para el próximo 25 de junio en la Glorieta La Minerva y se espera que el show comience a las 9:00 PM.

Foto: Cuartoscuro.com

Cabe recordar que Alejandro Fernández también ha estado presente en momentos importantes relacionados con el Mundial 2026. El artista interpretó el Himno Nacional durante la ceremonia inaugural celebrada el pasado 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

¿Quiénes serán los invitados del concierto de Alejandro Fernández?

Además de la presentación de Alejandro Fernández, el evento contará con la participación de otras figuras destacadas del regional mexicano como Julión Álvarez y Alfredito Olivas.

Foto: Instagram Alfredoolivasofficial, alexoficial y lospasosdejulion

A ellos se sumarán Camila Fernández y Alex Fernández, hijos del cantante, quienes formarán parte de la llamada "serenata más grande del mundo", una propuesta musical que busca reunir a miles de asistentes en una sola noche.

¿Cuánto durará el concierto de Alejandro Fernández?

Sobre la duración del evento, el propio Alejandro Fernández adelantó que el concierto tendría una duración aproximada de dos horas.

Sin embargo, el tiempo en el escenario podría extenderse dependiendo de la respuesta del público y del desarrollo de la presentación, por lo que los asistentes podrían disfrutar de una noche aún más larga de música regional mexicana.

Foto: Instagram alexoficial

Cabe mencionar que hace una semana Maná se presentó también en la Minerva. Este show significó su primer concierto gratuito en toda su carrera, además que logró reunir a miles de personas que cantaron a todo pulmón los éxitos de la banda mexicana.