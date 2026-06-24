Poncho de Nigris se defiende tras polémica por el Pato Merlín y lanza respuesta

El Pato Merlín se ha convertido en una sensación en redes sociales gracias a la forma en que acompaña a sus dueños por las calles de la Ciudad de México. El ave ha llamado la atención por utilizar pequeños zapatos adaptados para sus patas y una camiseta de la Selección Mexicana, lo que lo volvió viral en plena fiebre rumbo al Mundial 2026.

En medio de esta popularidad, Poncho de Nigris desató controversia tras revelar su intención de adquirir al pato, con el objetivo de convertirlo en la mascota oficial de su proyecto Ring Royale, oferta que generó una fuerte ola de reacciones.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué Poncho de Nigris quiso comprar al Pato Merlín?

El creador de contenido expresó que el pato tendría gran valor el pato, aunque pase el Mundial, el De Nigris utilizó su cuenta de X para ofrecer inicialmente 500 mil pesos a cambio del Pato Merlín. Sin embargo, tras el creciente interés mediático y la respuesta de los dueños, la cifra aumentó hasta 800 mil pesos.

De Nigris también señaló que su propuesta estaría vigente únicamente durante el periodo de la Copa Mundial 2026, lo que intensificó aún más la conversación en redes sociales.

Foto: Instagram soyelpatomerlin

Entre las críticas que recibió, varios usuarios señalaron que el Pato Merlín no es una mascota cualquiera, sino un integrante más de la familia de sus dueños. Algunos internautas cuestionaron la propuesta de Poncho de Nigris preguntándole si él estaría dispuesto a vender a un miembro de su propia familia a cambio de dinero. Otros destacaron que el vínculo emocional que existe con el pato va más allá de cualquier oferta económica, por lo que consideraron inapropiado plantear su compra como si se tratara de un objeto.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris ante las críticas?

Tras recibir numerosos comentarios negativos, el influencer decidió responder a través de sus historias de Instagram, donde defendió su postura y cuestionó a quienes lo criticaron por la oferta.

Poncho aseguró que las críticas provienen de personas que desconocen la situación completa y minimizó los señalamientos con declaraciones directas, afirmando que no le afecta la opinión de sus detractores.

En su mensaje expresó:

“Ser odiado por pendejos es el precio que pagas por no ser uno de ellos. Sé que los que me siguen me conocen de toda la vida.Andan criticando mucho por la compra-venta del Pato Merlín, andan criticando mucho, no sé por qué. ¡En qué les afecta! Si tengo dinero para comprarlo y ando en pláticas, ¿cuál es el problema?”, dijo De Nigris.





Foto: Instagram ponchodenigris

En un segundo mensaje, De Nigris reflexionó sobre las críticas en redes sociales y aseguró que las personas “felices” no se enfocan en atacar a los demás: