Alejandro Fernández desafía la lluvia y conquista al público en el Festival Arre

El Festival Arre enfrentó dificultades desde el comienzo debido a las condiciones climáticas, pero esto no impidió que más de 77 mil personas, se dieran cita en uno de los eventos de regional mexicano más esperados del año.

El público, con impermeables, sombreros, botas y mucho ánimo, esperó uno de los momentos que sin duda quedará en la memoria de esta edición: la presentación de Alejandro Fernández. La emoción por ver a “El Potrillo” parecía suficiente para hacer olvidar el frío y el agua.

Foto: Facebook Festival Arre

Después de la presentación de Mi Banda El Mexicano y "Los Dos Carnales", los asistentes, ya enfiestados y luego de zapatear entre los charcos del recinto, comenzaron a congregarse cada vez más frente al escenario principal. La espera terminó con una presentación acompañada de fuegos artificiales y enormes pelotas que anunciaron la esperada llegada del cantante.

Alejandro Fernández abrió el concierto con uno de sus temas más reconocidos, “Estuve”, melodía que poco a poco fue abriendo las gargantas del público, para después dar paso a “Estos celos”.

Hace mucho tiempo no lo hacíamos, y a pesar del diluvio se quedaron para compartir esta noche con nosotros. Vamos a cantar con el alma”, expresó Alejandro con una sonrisa, antes de interpretar “Te voy a perder”.

El cantante continuó con “Tantita pena”, “Qué voy a hacer con mi amor” y “Qué lástima”. Aunque todavía caían algunas gotas, Alejandro se acercaba al público y disfrutaba de la respuesta de sus seguidores. Uno de los momentos que elevó los ánimos llegó cuando los asistentes corearon con fuerza “Sé que te duele”.

¿Quién sorprendió al público durante el concierto?

En un momento que tomó por sorpresa a los asistentes, Alejandro Fernández invitó al escenario a Edén Muñoz. Ambos unieron sus voces para interpretar “Decepciones”, desatando la emoción del público.

La aparición del cantante sinaloense fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Incluso, Edén aprovechó la ocasión para pedirle a Alejandro cantar juntos “No”, una propuesta que el intérprete aceptó y que rápidamente hizo que los asistentes se sumaran a la interpretación y corearan la canción a todo pulmón.

Foto: Facebook Arre

¿Qué canción dedicó Alejandro Fernández a su padre?

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Alejandro interpretó “Un millón de primaveras”, canción que dedicó a la memoria de su padre, Vicente Fernández, fallecido hace cinco años.

La interpretación tocó las fibras de varios asistentes. Entre recuerdos y emociones, algunos no pudieron contener las lágrimas, mientras escuchaban al cantante rendir homenaje a quien fuera una de las figuras más importantes de la música mexicana.

Alejandro también interpretó canciones como “Canta corazón”, “Caballero”, “Mátalas”, “De qué manera te olvido” y “El Rey”y otros éxitos. La noche continuó con uno de los temas más representativos de su padre, “Volver, volver”, que fue coreado con bastante intensidad por los asistentes a petición del propio cantante.

Foto: Facebook Festival Arre

Alejandro no solo canta, interpreta. Se le veía sonriente, contento de estar frente al público y agradecido con la gente que decidió esperarlo a pesar del clima. Y eso se siente cuando comienza cada canción, porque por su gran trayectoria, tiene esa forma de llevarte a algún momento, a una persona, a un recuerdo o a una emoción.

La lluvia rodaba sobre los impermeables y los sombreros, pero la voz de Alejandro encendía las gargantas, las palabras y, sobre todo, el corazón de los asistentes que esperaron ansiosos por verlo. Frente al escenario, el agua parecía quedar en segundo plano; lo importante era cantar, recordar y dejarse llevar por las canciones de “El Potrillo”.