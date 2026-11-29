1. Rescate energético. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su gira por Tabasco, aseguró que el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un procesamiento de 1.45 millones de barriles diarios, nivel que, afirmó, permitió contener el precio de la gasolina y evitar que llegara a 30 pesos por litro y el diésel a 35.5. También reportó que la planta de urea de Escolín, en Poza Rica, registra 30% de avance y que Pemex cerrará 2026 con una deuda inferior a 70 mmdd. Dos Bocas y Deer Park vuelven al centro de la escena. Viene a sostener estos números y convertirlos en finanzas sanas y beneficios duraderos. Producir más y depender menos.

2. Siglas menos. El ingreso de El R2 al penal del Altiplano marca uno de los logros institucionales en los últimos meses. Rafael Álvarez Ayala, identificado como uno de los principales operadores del CJNG, fue ingresado, luego de permanecer casi tres semanas hospitalizado en Jalisco. Su traslado se realizó bajo un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Semar, a cargo del almirante Raymundo Morales y de la SSPC, bajo el mando de Omar Garcia Harfuch. El R2 ha sido relacionado en el asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan. Abierto el camino a la justicia.

3. Alquimia. El INE mantiene las reglas que permitieron a Morena y sus aliados convertir 54% de los votos en 73% de las curules en 2024. La Comisión de Prerrogativas, con el consejero Arturo Castillo entre las voces críticas, aprobó conservar para 2027 el cálculo de sobrerrepresentación por partido y no por coalición. El único ajuste busca cerrar la puerta al chapulineo al adelantar la fecha para verificar la afiliación efectiva de candidaturas aliadas. Castillo propuso contabilizar los triunfos según el partido que aportó más votos, pero su alternativa quedó fuera. ¿Una fórmula que vuelve a favorecer a la mayoría?

4. ¿Hasta ahora? El PAN vuelve a organizar territorio en León, Guanajuato, pero ¿por qué hasta ahora? Jorge Romero, el líder nacional, tomó protesta a más de 5 mil Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad, encabezados en la ciudad por Jorge Espadas. Pretenden recuperar cercanía, escuchar reclamos y convertirlos en propuestas. Juanita de la Cruz, dirigente estatal, ofreció abrir el programa a ciudadanos sin militancia. Además, Espadas reunió a más de 300 empresarios para abordar seguridad, agua, movilidad y regularización de asentamientos. Si esos 5 mil defensores demuestran que el PAN es opción, será ganancia.

5. Cerco. La FGR cateó durante 10 horas una residencia del empresario José Alfredo Hernández Casillas en Jardines del Pedregal, y aseguró cajas con documentos y registros financieros para establecer si él y la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, utilizaron el inmueble para negociar contratos de papelería y materiales electorales, así como nombramientos en organismos locales. Entre los indicios figura un video. Son líneas de investigación, no culpabilidades acreditadas. Pero el cerco ministerial se amplía y las respuestas tendrán que llegar con pruebas. Que la justicia llegue a donde se le requiere. No pedimos más.