¿Aislinn Derbez descubrió la infidelidad de Paola Dalay? Filtran las supuestas pruebas

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez sigue dando de qué hablar. A pocos días de que la pareja anunciara el fin de su relación, surgió una nueva versión que involucra a Aislinn Derbez, hermana del conductor, pues usuarios de redes sociales sospechan que ella habría descubierto el acercamiento entre la modelo y el futbolista César Romo.

La teoría comenzó a circular después de que se difundieran fotografías del Gran Premio de México, evento al que asistieron tanto Aislinn como Paola. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la expareja de José Eduardo también habría coincidido en el lugar con el deportista, con quien ahora se le relaciona sentimentalmente.

Aunque hasta ahora no existe una confirmación de que Aislinn haya descubierto alguna infidelidad o confrontado a Paola, las imágenes alimentaron las dudas sobre cuándo comenzó el romance de la creadora de contenido con el futbolista.

La polémica tomó fuerza porque el anuncio de la separación de Paola y José Eduardo llegó poco después de este encuentro. No obstante, la modelo ya dio su versión y negó haberle sido infiel al hijo de Eugenio Derbez.

¿Aislinn Derbez encontró a Paola Dalay con César Romo?

Las especulaciones comenzaron luego de que Paola Dalay y Aislinn Derbez compartieran fotografías de su asistencia al Gran Premio de México, celebrado el fin de semana previo al anuncio de su ruptura.

Durante el evento, Paola apareció junto al futbolista César Romo. Se trata de una de las primeras ocasiones en las que la modelo fue relacionada públicamente con el deportista, por lo que algunos internautas comenzaron a preguntarse si Aislinn había presenciado el encuentro y si esa habría sido la razón por la que la situación llegó a oídos de su hermano.

A partir de las publicaciones, usuarios en redes sociales construyeron la teoría de que la actriz pudo haber descubierto la cercanía entre ambos y posteriormente se lo habría contado a José Eduardo.

Las especulaciones comenzaron luego de que Paola Dalay y Aislinn Derbez compartieran fotografías de su asistencia al Gran Premio de México Foto de IG: Aislinn Derbez

Sin embargo, las fotografías no demuestran que haya existido una infidelidad ni que Aislinn haya intervenido en la ruptura. Tampoco alguno de los integrantes de la familia Derbez ha confirmado esta versión.

Por ahora, la supuesta participación de la actriz en el descubrimiento del nuevo romance de Paola permanece como una especulación que surgió en redes sociales.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Fue el domingo 1 de noviembre cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez dieron a conocer que habían decidido poner fin a su relación. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues juntos formaron una familia y tienen una hija en común.

En su anuncio, ambos explicaron que habían atravesado distintas situaciones que los llevaron a tomar caminos separados, aunque no compartieron detalles sobre los motivos específicos de su decisión.

Fue el domingo 1 de noviembre cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez dieron a conocer que habían decidido poner fin a su relación. IG jose_eduardo92

Horas después, Paola confirmó que estaba saliendo con César Romo, situación que provocó cuestionamientos sobre si el futbolista había sido el motivo de la ruptura.

Ante las versiones, la modelo negó haber engañado a José Eduardo y sostuvo que su acercamiento con Romo comenzó después de que su relación con el conductor terminó.

También dejó claro que, pese a la separación, mantiene una buena relación con el actor, principalmente por el bienestar de su hija.

De esta manera, mientras el nuevo romance de Paola sigue generando comentarios, todavía quedan preguntas sobre cómo ocurrió la separación y si Aislinn tuvo algún conocimiento previo de la situación. Por el momento, la actriz no ha hablado públicamente sobre los señalamientos.