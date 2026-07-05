Aida Cuevas revela si Juan Gabriel intentó conquistarla cuando vivió con él por un año 

Aida Cuevas hace unos años destapó que supuestamente Juan Gabriel le pidió matrimonio en algunas ocasiones, sin embargo, muchos desconocen cómo es que comenzó la amistad que tenían los dos cantantes.

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Aida Cuevas recordó cómo es que conoció a Juan Gabriel y si es que alguna vez intentó conquistarla cuando la cantante vivió un año en la casa de El Divo de Juárez.

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¿Juan Gabriel intentó conquistar a Aida Cuevas?

En la entrevista, Aida Cuevas recordó que conoció a Juan Gabriel cuando ella era una adolescente y que tiempo después volvió a coincidir con el cantante.

“Lo conozco cuando estaba con Pedro Loredo, un día invitó Pedro Loredo a Juan Gabriel a su academia y me lo presentó, le canté y me dijo: ‘ay, qué bonito canta. Fíjate que a mí me gusta’. Cantó algo, todos encantados y no lo volví a ver hasta los 18 años que yo ya estaba firmada con Cisne radio y es cuando él me busca por medio de la disquera y él después me contó cómo estuvo todo porque Don Nacho Morales le hizo un disco a Angélica María”.

Foto: Facebook Juan Gabriel

La cantante contó que tras ese encuentro, tiempo después Juan Gabriel la buscó porque quería grabarle un disco con canciones que había compuesto, por esta razón Aida Cuevas se fue a vivir con Juanga a Los Ángeles.

“Él le pide un disco y Juan Gabriel le dice que otros artistas tenía y yo encabezaba la lista por la A, Aida Cuevas y que él le dijo: ‘señor, Morales, yo he estado buscando a esta niña y no podía hablar con ella. Tengo todo un disco y quiero verla’. Me hablan y voy a casa de Juan Gabriel un año a vivir en Los Ángeles y es cuando me hace ese disco hermoso de Quizás mañana, Te doy las gracias, canciones que hasta el día de hoy me pide”.

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Debido a que Aida Cuevas era muy joven en aquel momento, detalló que había ocasiones en que lloraba porque extrañaba a sus papás, por lo que Juan Gabriel trataba de consolarla y fue ahí que empezó a crecer su amistad.

“Me fui sola y mi mamá diciéndome: ‘tú ya sabes’ y nunca corrí un riesgo porque Juan Gabriel siempre fue un caballero. Tenía una sensibilidad para arropar a la gente y yo lloraba mucho porque extrañaba a mis papás. Recuerdo que me puso una recámara preciosa, parecía de cuento y en las tardes me tocaba la puerta y me decía: ‘mi vida, ¿puedo pasar? ¿qué está haciendo?’ y me encontraba llorando de que extraño a mis papás, nunca había viajado sola. Platicábamos mucho, me contó de su vida y de ahí empezó a surgir una amistad entrañable”.

Aída Cuevas y Juan Gabriel

Aida Cuevas aclaró que en ese momento Juan Gabriel nunca se sobrepasó con ella ni tampoco intento conquistarla, pero todo cambió cuando la famosa se casó.

“Para nada, él siempre se portó muy al límite y me veía como niña Un día me acuerdo que se estrenó E.T (la película) y me llevaba al cine, me compraba mis palomitas y me traducía todo, divino. Tengo unas experiencias tan bonitas, fue caballeroso y cuando me iba a casar con el padre de mis hijos tenía 19 años, casi regresando de Los Ángeles planeé todo”.

Juan Gabriel 2008 (Foto: Mezcal Entertainment)