“Es un milagro estar aquí”: José Ángel Bichir habla de su recuperación tras caer de un tercer piso

“Es un milagro de Dios. Es un milagro de la vida. Es una segunda oportunidad”. Con estas palabras, José Ángel Bichir reapareció públicamente después de permanecer alejado de los reflectores durante varios meses, tras el episodio que cambió su vida y que terminó con una caída desde el tercer piso de un edificio.

José Ángel Bichir habla de su recuperación

El actor acudió a la alfombra roja de la segunda temporada de Malinche, El Musical, donde sorprendió por su buen estado físico y, sobre todo, por la manera en que actualmente enfrenta las consecuencias de aquel difícil momento.

El actor aseguró que sobrevivir al accidente cambió su perspectiva de vida y ahora considera esta etapa como una segunda oportunidad. Mezcalent

Frente a los medios, Bichir habló abiertamente de su recuperación y dejó claro que su proceso no ha terminado.

A seis meses de lo ocurrido, el intérprete explicó que ha trabajado en distintos aspectos de su vida y que su recuperación involucra tanto su estado físico como su bienestar mental y espiritual. Para él, haber sobrevivido a una situación de esta magnitud también significó encontrar un nuevo propósito.

Cuando uno vive algo así y sobrevives a algo así, la misión que se te da es también otra”, expresó el actor, quien se mostró profundamente agradecido por continuar con vida y tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa.

Bichir reconoció que su recuperación continúa y que mantenerse bien implica un trabajo diario, pero aseguró sentirse listo para retomar poco a poco su carrera. Instagram

José Ángel Bichir quiere crear conciencia sobre la salud mental masculina

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su intención de convertir la experiencia que atravesó en una oportunidad para ayudar a otras personas.

Bichir reveló que recientemente comenzó a acercarse con profesionales para encontrar la mejor manera de compartir su testimonio y contribuir a generar conciencia sobre la importancia de atender la salud mental.

Tras atravesar una crisis de salud mental, el actor busca aprovechar su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de pedir ayuda. Mezcalent

El actor puso especial énfasis en los hombres, al considerar que todavía existe un fuerte tabú alrededor de este tema. Su intención, explicó, es convertirse en una especie de mensajero y aportar, desde su propia experiencia, a una conversación que considera necesaria.

Con mucha humildad y con mucho amor me acercaré (...) en el sentido de cómo poder retribuir esa ayuda, cómo poder ser mensajero”, señaló.

De esta manera, su regreso a la vida pública no solamente está relacionado con retomar su carrera artística. También representa para Bichir una oportunidad para darle un nuevo significado a lo que vivió y utilizar su experiencia para visibilizar la importancia de pedir ayuda y hablar sobre salud mental.

¿Qué pasó con José Ángel Bichir?

El episodio ocurrió el 13 de marzo, cuando José Ángel cayó desde una ventana ubicada en el tercer piso de un edificio y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció varios días.

José Ángel Bichir reveló que uno de sus principales objetivos ahora es hablar sobre salud mental masculina y ayudar a combatir los tabúes que existen alrededor del tema. YT Mara Patricia Castañeda

En aquel momento, su familia explicó públicamente que el actor atravesaba una profunda crisis de salud mental y rechazó las primeras versiones que señalaban que se había tratado de un acto intencional.

Posteriormente, Bichir contó que antes de la caída se encontraba en una especie de “trance”, durante el cual perdió la noción de lo que ocurría a su alrededor. Ahora, meses después, reconoce que todavía existen emociones difíciles relacionadas con aquel episodio, pero también habla de una nueva perspectiva.

José Ángel Bichir agradece a sus padres y prepara su regreso

Durante su conversación con los medios, el actor dedicó un reconocimiento especial a sus padres, quienes permanecieron junto a él durante los momentos más complicados de su recuperación.

El actor también dedicó un emotivo mensaje a sus padres y reconoció que su apoyo fue fundamental durante los momentos más difíciles de su recuperación. Mezcalent

Bichir aseguró que su familia no solamente le dio la vida, sino que también lo cuidó y protegió cuando más lo necesitaba. Al recordar ese periodo, reconoció que todavía siente dolor e incluso cierta culpa por lo sucedido.

Sin embargo, decidió quedarse con una idea que hoy parece marcar esta nueva etapa: honrar a quienes estuvieron a su lado buscando ser feliz.

Mientras continúa con su recuperación, José Ángel Bichir también comienza a mirar nuevamente hacia su carrera. El actor reveló que ya ha recibido propuestas para nuevos proyectos y aseguró sentirse físicamente preparado para regresar a trabajar.

Aunque dejó claro que su recuperación es un proceso diario, su reaparición pública marca un nuevo capítulo: uno en el que busca recuperar su vida profesional, agradecer la oportunidad de seguir adelante y, sobre todo, transformar una experiencia dolorosa en un mensaje de conciencia sobre la salud mental.