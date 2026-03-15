Ahn Hyo-seop, voz de Jinu de 'Las Guerreras K-pop', roba miradas en su debut en los Oscar 2026

Ahn Hyo-seo fue uno de los actores que llamó la atención durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, celebrados en Los Ángeles. El intérprete surcoreano asistió al evento con un elegante traje de la firma Tom Ford, compuesto por un clásico esmoquin. Su presencia generó interés entre los seguidores del cine y del entretenimiento asiático, ya que el actor forma parte de uno de los proyectos animados más comentados del último año.

La aparición del actor ocurre en un momento importante para su carrera internacional. Ahn Hyo-seop participó en la película animada “Las Guerreras K-Pop”, producción que logró gran popularidad en plataformas de streaming y que incluso se encuentra entre las favoritas en algunas de las categorías de la premiación. El actor desfiló por la alfombra roja junto a otros integrantes del elenco que también forman parte del proyecto.

Ahn Hyo-seop) AFP

Durante la antesala de la ceremonia, el actor caminó por la alfombra roja acompañado de sus compañeros de reparto Arden Cho, May Hong y Ken Jeong. Todos ellos participan en la película animada, un proyecto que mezcla música, acción y elementos del mundo del K-pop.

Dentro de la historia, Ahn Hyo-seop presta su voz al personaje de Jinu, quien es el líder de la banda ficticia Saja Boys. La producción se estrenó el verano pasado y rápidamente logró posicionarse como uno de los títulos más vistos en plataformas digitales.

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El éxito de Las Guerreras K-pop

De acuerdo con los datos disponibles, la cinta se convirtió en la película más vista en streaming durante 2025 y también en la película más vista de todos los tiempos en Netflix.

El éxito de la producción también se refleja en su presencia en la temporada de premios. “Las Guerreras K-pop” figura entre las favoritas en la categoría de Mejor Película de Animación en los Oscar 2026. Además, la canción “Golden” compite por el premio a Mejor Canción Original. Durante la ceremonia, los artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami tienen previsto interpretar el tema en vivo frente al público.

las guerreras k pop

La trayectoria del actor coreano

Aunque su presencia en la alfombra roja de los Oscar marca un momento relevante, Ahn Hyo-seop ya contaba con una trayectoria conocida entre los seguidores de los dramas coreanos. El actor ganó popularidad internacional gracias a su participación en producciones televisivas que alcanzaron gran audiencia en plataformas digitales.

Entre los proyectos más reconocidos en los que ha participado se encuentran las series “Business Proposal” y “Dr. Romantic”. Ambas producciones contribuyeron a que el actor se consolidara como uno de los rostros más populares de los K-dramas en los últimos años.

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Actualmente, el actor se prepara para el estreno de un nuevo proyecto televisivo. Se trata de la serie romántica “Sold Out On You”, cuyo lanzamiento está programado para abril y que estará disponible a través de Netflix. En esta producción, Ahn Hyo-seop interpreta al director ejecutivo de una empresa dedicada a materias primas para cosméticos.

PJG