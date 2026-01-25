El agente secreto: la cinta brasileña sobre la dictadura que conquista Hollywood

Recién nominada a cuatro estatuillas en los Oscar, la película brasileña El agente secreto resuena hoy en el mundo por su historia universal “del uso de poder para aplastar a la gente”, afirma su director, Kleber Mendonça.

Después de Aún estoy aquí, ganadora del Oscar al Mejor Filme Extranjero en 2025, una nueva cinta sobre la dictadura brasileña (1964-1985), atrae los focos de Hollywood con candidaturas a Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Actor (Wagner Moura) y Mejor Casting, tras recibir ya dos Globos de Oro, entre otros premios.

Kleber Mendonça (Aquarius, Bacurau) relaciona el buen momento de la industria cinematográfica brasileña con el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, después de que “la cultura fue extinguida en Brasil” bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Mendonça habló desde Recife, la ciudad del noreste de Brasil donde nació en 1968 y donde el jueves recibió la buena nueva desde Los Ángeles.

En Recife, escenario clave de sus películas, es donde Wagner Moura encarna a un profesor universitario recién llegado de Sao Paulo que no sabe que es buscado por sicarios ligados al régimen militar.

¿Qué explica este momento positivo para el cine brasileño?

El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida en Brasil. El Ministerio de Cultura fue eliminado. Todos los mecanismos para su fomento fueron desactivados.

También creo que sucedió una gran alquimia: tenemos dos películas que fueron muy bien recibidas en Brasil y en el ámbito internacional. Aún estoy aquí y El agente secreto se convirtieron en un escaparate del cine brasileño.”

Ambos filmes abordan la última dictadura militar en Brasil. ¿Por qué esas historias resuenan tanto en el exterior?

Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal.

El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.

Cuando escribí El agente secreto inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que el filme hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo Bolsonaro). Una lógica traída del pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar”.

¿Cómo ha sido vista la cinta en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es criticado por ataques a las libertades y su política contra los inmigrantes?

La reacción es muy fuerte. La película tiene la capacidad de que muchas personas en el Estados Unidos contemporáneo se identifiquen con la historia del filme.

MOURA ESTÁ “DONDE DEBERÍA ESTAR”

MOURA ESTÁ “DONDE DEBERÍA ESTAR”

Lula dijo que El agente secreto es “una película esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura”. ¿El cine tiene un papel político a desempeñar?

No veo una obligación de hacer filmes políticos.

Si haces una película o cuentas una historia de manera honesta, franca y con conocimiento, probablemente ayudarás a una mejor comprensión del país o la sociedad.

Mis películas han contribuido al debate de alguna forma, pero no fueron diseñadas para eso”.

Wagner Moura (Guerra civil, Tropa de élite) participa por primera vez en una de sus películas ¿Puede ganar el Oscar a Mejor Actor?

Es un gran actor, un gran artista y una gran persona. Y está exactamente en el lugar donde debería estar.

Usted ha sido muy abierto en sus posicionamientos políticos. ¿Ve el cine como una forma de resistencia?

No hago películas para que sean estandartes de resistencia, pero creo que el arte, la expresión artística, puede funcionar muy bien como una pieza de resistencia.

CRITICAN A DIRECTOR ESPAÑOL

El director de Sirát: Trance en el desierto, Oliver Laxe, desató la polémica al hablar de una de sus rivales en la lucha por el Oscar a la Mejor Película Internacional, El agente secreto, y subrayar con una cierta ironía el gran preso que, según él, tienen los brasileños dentro de la Academia de Hollywood.

Durante su visita a La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1 de TVE, el cineasta gallego se refirió al resto de nominadas a Mejor Película Internacional en Oscar, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 15 de marzo.

Junto a Sirát: Trance en el desierto, las otras cintas nominadas a Mejor Película Internacional son la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, y la brasileña El agente secreto. Y fue precisamente al referirse a la película dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, que ya lo dejó sin premio en los Globos de Oro y en los Critics Choice, donde Laxe desató la polémica con sus irónicas declaraciones.

En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos un mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos ahí... al zapato. Pero es muy buena película y el equipo es brillante”, afirmó Laxe durante su charla con Broncano.

Un comentario que el director gallego parece que hizo sin ánimo ofensivo, pero que no ha sentado muy bien entre muchos usuarios y medios brasileños, que han afeado al realizador de Mimosas y que arde sus palabras en redes sociales al considerar que “desmerecen” las conquistas del país americano en los Oscar.

Además de estar nominada a Mejor Película Internacional, El agente secreto es también candidata al Oscar a la Mejor Película, Mejor Dirección de Casting y Mejor Actor. Por su parte, Sirát: Trance en el desierto opta también al premio al Mejor Diseño de Sonido.

Presentada de nuevo por Conan O’Brian, la 98 edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Con 16 nominaciones, Los pecadores no sólo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se ha convertido en el largometraje más nominado de la historia de los premios.

A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca Una batalla tras otra, con 13 nominaciones. Después, Valor sentimental, Marty Supremo y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet, de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

—DPA

cva