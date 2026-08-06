Panteón Rococó prepara cierre histórico de gira: aquí la fecha y todos los detalles

La celebración de una de las bandas más representativas del ska mexicano ya tiene fecha. Panteón Rococó anunció un espectáculo especial para conmemorar su XXX Aniversario, una noche que promete reunir a miles de seguidores en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México.

Como parte de su gira “México Tour XXX Aniversario”, la agrupación llegará al Estadio GNP Seguros el próximo sábado 26 de diciembre de 2026, donde preparan una fiesta musical para recordar tres décadas de éxitos, energía y conexión con su público.

Foto: Especial

Con canciones que se han convertido en himnos como “La Carencia”, “La Dosis Perfecta” y “Vendedora de Caricias”, la banda busca convertir este encuentro en una gran celebración colectiva junto a más de 65 mil asistentes.

¿Cuándo será el concierto de Panteón Rococó por su aniversario?

¿Cuándo será el concierto de Panteón Rococó?

El festejo por los 30 años de trayectoria de Panteón Rococó se llevará a cabo el 26 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que será testigo de una de las presentaciones más importantes en la historia de la agrupación.

La banda promete un recorrido por sus mayores éxitos y una noche llena de ska, rock y la energía que ha caracterizado sus presentaciones durante tres décadas.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Panteón Rococó?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y tendrán diferentes etapas de venta para los seguidores interesados en asistir al concierto.

Las fechas anunciadas son:

Venta Beyond: lunes 10 de agosto a las 9:00 horas.

Preventa Priority: martes 11 de agosto a las 9:00 horas.

Preventa Banamex: miércoles 12 de agosto a las 14:00 horas.

Venta General: jueves 13 de agosto a las 14:00 horas.

Además, se informó que habrá opción de 3 meses sin intereses para usuarios de tarjetas de crédito Banamex en compras superiores a tres mil pesos.

Los precios oficiales de las localidades serán dados a conocer un día antes del inicio de la primera etapa de venta.

Foto: Instagram: Panteón Rococó

¿Cómo se encuentra Dr. Shenka tras sus problemas de salud?

El anuncio del aniversario llega después de un periodo complicado para la agrupación, luego de que su vocalista Luis Román Ibarra, mejor conocido como Dr. Shenka, enfrentara problemas de salud que preocuparon a sus seguidores.

El cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir un evento cardíaco que derivó en un preinfarto o microinfarto, situación que provocó la suspensión temporal de algunas presentaciones mientras se enfocaba en su recuperación.

Después de recibir atención médica, realizar estudios y llevar un proceso de rehabilitación, Dr. Shenka informó que se encuentra estable y retomando poco a poco sus actividades profesionales.

Foto: Instagram Panteón Rococó

¿Por qué este aniversario es especial para Panteón Rococó?

Además de celebrar tres décadas de música, el concierto representa un nuevo comienzo para la agrupación tras los momentos difíciles que atravesaron por la salud de su vocalista.

Con la recuperación de Dr. Shenka y el respaldo de una carrera llena de éxitos, Panteón Rococó prepara una noche que busca rendir homenaje a su historia, a sus canciones y a los miles de seguidores que han acompañado su camino desde sus inicios.