Jake T. Austin revela que quería volver como Max Russo en Wizards Beyond Waverly Place

La ausencia de Max Russo en Wizards Beyond Waverly Place volvió a generar conversación entre los fans de Los magos de Waverly Place, luego de que Jake T. Austin afirmara que sí estaba dispuesto a retomar su papel, pero finalmente no fue incluido en el spin-off.

El actor, recordado por interpretar al menor de los hermanos Russo en la serie original de Disney Channel, compartió un mensaje en el que expresó su decepción por no haber formado parte de la nueva producción.

“A todos los fans de Los magos, solo quería dejar constancia de mi decepción por no haber sido incluido en el spin-off. En 2020 me preguntaron si me interesaba retomar mi papel y dije que estaba totalmente dispuesto”, escribió.

De acuerdo con su versión, aunque en un inicio se le consultó si quería regresar, el rumbo de la serie cambió y Max Russo quedó fuera de la trama.

“Desafortunadamente, los responsables decidieron darle un giro a la serie y mi personaje no formó parte de la historia”, agregó.

Jake T. Austin quería regresar como Max Russo

El mensaje de Jake T. Austin llamó la atención porque durante meses los seguidores de Wizards Beyond Waverly Place se preguntaron por qué Max Russo no aparecía en el reboot, especialmente cuando otros personajes originales sí tuvieron participación.

En la nueva serie, la historia se centra en Justin Russo, interpretado por David Henrie, quien intenta llevar una vida normal lejos de la magia hasta que Alex Russo, el personaje de Selena Gomez, aparece para pedirle ayuda con una joven aprendiz llamada Billie.

SELENA GOMEZ, DAVID HENRIE, JAKE T. AUSTIN, WIZARDS OF WAVERLY PLACE: THE MOVIE, 2009 Grosby Group

Aunque Max no apareció físicamente, la serie sí explicó qué ocurrió con él dentro del universo de los Russo: el personaje fue mencionado como dueño multimillonario de la franquicia familiar de sándwiches, una forma de justificar su ausencia en la trama.

Sin embargo, la declaración de Austin cambió la lectura de algunos fans, pues el actor dejó claro que no fue una decisión derivada de falta de interés de su parte.

“Sigo teniendo cariño por mis compañeros”

A pesar de su decepción, Jake T. Austin evitó lanzar ataques directos contra sus excompañeros. En su mensaje, aseguró que conserva cariño por el elenco original y les deseó éxito.

“Aunque no participé, sigo teniendo un gran cariño por mis antiguos compañeros de reparto y les deseo mucho éxito. Gracias a todos los fans que nos han seguido a lo largo de los años. La serie no sería lo que es sin vuestro apoyo incondicional”, expresó.

Su comentario fue recibido con nostalgia por seguidores que crecieron viendo la historia de Alex, Justin y Max Russo. Para muchos, la ausencia del menor de los hermanos dejó incompleta la reunión familiar que esperaban ver en el spin-off.

Jake T Austin at the premiere of 'Justin Bieber: Never Say Never' held at the Nokia Theater in Los Angeles - 08 February 2011 Grosby Group

La ausencia del elenco original ya había provocado críticas

La declaración de Jake T. Austin se suma a otras reacciones del elenco original. David DeLuise, quien interpretó a Jerry Russo, también criticó el final de Wizards Beyond Waverly Place y lo calificó como una “oportunidad perdida” por no reunir a más integrantes clásicos de la serie.

La conversación creció todavía más después del cierre de la nueva versión, ya que algunos fans consideraron que el final pudo haber tenido más peso emocional si la familia Russo original hubiera estado presente.

La serie sí incluyó regresos importantes. Selena Gomez volvió como Alex Russo, Jennifer Stone retomó a Harper Finkle y Gregg Sulkin regresó como Mason Greyback para la última etapa del spin-off.

Aun así, la ausencia de Max, Jerry y otros personajes principales de la serie original se convirtió en uno de los puntos más debatidos.