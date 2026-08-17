Abren GoFundMe para ayudar a viuda e hija del actor Malcolm-Jamal Warner, fallecido en Costa Rica

Una campaña en GoFundMe fue abierta para ayudar a Tenisha Warner, viuda de Malcolm-Jamal Warner, actor principalmente conocido por su papel en ‘El Show de Bill Cosby’ que murió en julio del 2025 mientras estaba de vacaciones en Costa Rica.

Fue una amiga cercana de Tenisha, de nombre Destiny Rael, quien abrió la campaña titulada “In Honor of Malcolm-Jamal Warner: Support for His Family”, cuyo objetivo es ayudar económicamente a la viuda y a la hija de 9 años que tuvo con el intérprete.

La campaña tiene una meta de 150 mil dólares, de los cuales, este 17 de agosto llevan poco más de 40 mil recaudados.

¿Por qué la ayuda a la viuda del actor Malcolm-Jamal Warner?

GoFundMe para ayudar a viuda del actor Malcolm-Jamal Warner. GoFundMe

Esta campaña en GoFundMe se da mientras la viuda e hija del actor atraviesan las consecuencias de su muerte y una disputa legal por su patrimonio. De acuerdo con Rael, es un momento de dificultades económicas para ambas.

Malcolm había trabajado con sus abogados para actualizar su plan patrimonial y proporcionar para su esposa y su hija, pero murió antes de poder firmarlo”, explicó Rael en la descripción de la campaña.

Destiny Rael explicó que Tenisha jamás pediría apoyo por sí misma y por eso ella decidió abrir la campaña, porque realmente ha visto cómo la viuda del actor se enfrenta cada día como si su mundo ‘no se hubiera derrumbado’, asegurando la comida sobre la mesa para su hija de 9 años.

Ella no ha tenido realmente espacio para vivir su duelo porque las responsabilidades nunca se han detenido: asuntos legales que comenzaron pocas semanas después de la muerte de Malcolm, la carga financiera que ahora lleva sola, una casa que debe volver a poner en orden y una hija de la que debe hacerse cargo todos los días. Ha utilizado hasta el último recurso que tenía y ha pedido prestado dinero a personas que la quieren, simplemente para poder seguir adelante paso a paso”, reza el texto.

Asimismo, Rael dio a conocer que Tenisha dejó en pausa su carrera como doctora en Psicología para estar presente en la vida de su hija y apoyar a Malcolm como padre, actor y esposo, porque fue una decisión que tomaron en conjunto, por lo cual ahora que no está Malcolm-Jamal, no cuenta con respaldo económico.

Los fondos recaudados, explicó, ayudarán a aliviar la presión económica y cubrir los gastos que ahora debe afrontar mientras trabajan para resolver los asuntos pendientes de Malcolm.

Cada contribución, sin importar la cantidad, representa una diferencia significativa. Si no pueden hacer una donación, compartir esta página y mantener a Tenisha y a su hija presentes en sus pensamientos también es una poderosa muestra de apoyo”, concluyó.

Acciones legales contra la madre del actor

GoFundMe para ayudar a viuda del actor Malcolm-Jamal Warner. GoFundMe

La iniciativa en GoFundMe se da después de que Tenisha emprendiera acciones legales contra Pamela Warner, madre del actor y administradora del fideicomiso familiar.

La viuda reclama más de 1,2 millones de dólares, principalmente con base en obligaciones que, según ella, fueron establecidas en el acuerdo prenupcial que firmó con Malcolm-Jamal Warner.

Entre esas obligaciones estaba una póliza de seguro de vida por 1 millón de dólares en la que Tenisha debía figurar como beneficiaria. También reclama otros compromisos económicos incluidos en el acuerdo.

El problema surgió porque el Warner Family Trust vigente era un documento de 1996, creado mucho antes de que Malcolm-Jamal conociera a Tenisha y de que naciera su hija.

Según la demanda, ese documento distribuía los bienes entre los padres y una media hermana del actor, sin incluir a su esposa ni a su hija.

Tenisha ha explicado que no está luchando por obtener una fortuna, sino por hacer valer lo que considera que su esposo había previsto para ella y su hija.

En una declaración previa a medios estadounidenses, afirmó que había intentado resolver de manera privada el complicado proceso relacionado con el patrimonio de Malcolm antes de acudir a los tribunales.

¿De qué murió Malcolm-Jamal Warner?

GoFundMe para ayudar a viuda del actor Malcolm-Jamal Warner. GoFundMe

Malcolm-Jamal Warner, famoso por interpretar a Theo Huxtable en The Cosby Show, murió el 20 de julio de 2025 a los 54 años mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Costa Rica. El actor estaba en Playa Cocles, en la provincia de Limón, cuando fue arrastrado por una fuerte corriente marina hacia una zona más profunda.

Personas que se encontraban en el lugar lograron sacarlo del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, las cuales se prolongaron durante aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no tuvieron éxito. Su hija, que también se encontraba en el agua, fue auxiliada y logró ponerse a salvo.

Posteriormente, las autoridades determinaron que Warner murió por asfixia accidental debido a la inmersión, es decir, por ahogamiento. La investigación estableció que se trató de un accidente relacionado con las condiciones del mar.