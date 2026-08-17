Despedida a Bonnie Tyler en Gales: fans le cantan “It's a Heartache”
La cantante, famosa por su característica voz ronca y por canciones como “Total Eclipse of the Heart”, murió en julio en Portugal, a los 75 años.
Cientos de personas se reunieron este lunes en Swansea, Gales, para despedir a la cantante británica Bonnie Tyler durante su funeral. En medio de la ceremonia, muchos de sus seguidores recordaron a la artista entonando uno de sus grandes éxitos, “It's a Heartache”.
La cantante, famosa por su característica voz ronca y por canciones como “Total Eclipse of the Heart”, murió en julio en Portugal, a los 75 años. Antes del funeral, más de mil personas se congregaron frente a la iglesia de Santa María, en Swansea, al sur de Gales, para rendirle homenaje.
Es un icono de Gales”, dijo a la AFP Bette Richards, una jubilada de 75 años, quien también destacó que Bonnie Tyler era “una persona maravillosa” que “nunca cambió”.
Durante el funeral también se interpretó “Bridge Over Troubled Water”, de Simon y Garfunkel, en una presentación a cargo de un coro masculino. Entre quienes acudieron a despedirla estuvo John Edwards, un residente de Swansea de 70 años, quien recordó a la cantante como una estrella que, pese a su fama, seguía siendo “una persona normal” y “una de nosotros”.
Bonnie Tyler, una estrella que nunca se olvidó de sus raíces
Bonnie Tyler, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, murió el 8 de julio en un hospital de Faro, en el sur de Portugal. Durante el homenaje, su antiguo gerente de giras, Matt Davis, recordó a una artista capaz de “adueñarse de cualquier escenario” y describió su vida como “intensa y bien vivida”.
Habría accionado en la Antártida si hubiera sido posible. Le encantaba estar sobre el escenario”, afirmó Davis. También recordó que la cantante llegó a actuar “en las cimas de las montañas y en las playas”, además de presentarse en lugares como el Vaticano y el Kremlin.
Roger Bell, el cazador de talentos que descubrió a Bonnie Tyler y que posteriormente se convirtió en su amigo, destacó que la fama nunca hizo que olvidara sus raíces.
Tenía una calidez y una sinceridad que se percibían de inmediato, y nunca se negaba a hacerse una foto ni a firmar un autógrafo a quien se lo pidiera”, dijo ante los asistentes al funeral.
A principios de mayo, la cantante había sido ingresada en el hospital de Faro para someterse a una operación intestinal. Después de la intervención, fue puesta en coma inducido.
Bonnie Tyler nació y creció en un tradicional pueblo minero situado cerca de Swansea. Durante los últimos años de su vida, repartía su tiempo entre Gales y Portugal, país donde tenía una casa de vacaciones.
La artista alcanzó la fama durante la década de 1970 gracias a canciones como “Lost in France” e “It's a Heartache”. Más adelante, a principios de los años ochenta, llegó uno de los mayores éxitos de su carrera: “Total Eclipse of the Heart”, tema que alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.