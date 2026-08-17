Despedida a Bonnie Tyler en Gales: fans le cantan “It's a Heartache”

Cientos de personas se reunieron este lunes en Swansea, Gales, para despedir a la cantante británica Bonnie Tyler durante su funeral. En medio de la ceremonia, muchos de sus seguidores recordaron a la artista entonando uno de sus grandes éxitos, “It's a Heartache”.

Despedida a Bonnie Tyler en Gales. AFP

La cantante, famosa por su característica voz ronca y por canciones como “Total Eclipse of the Heart”, murió en julio en Portugal, a los 75 años. Antes del funeral, más de mil personas se congregaron frente a la iglesia de Santa María, en Swansea, al sur de Gales, para rendirle homenaje.

Es un icono de Gales”, dijo a la AFP Bette Richards, una jubilada de 75 años, quien también destacó que Bonnie Tyler era “una persona maravillosa” que “nunca cambió”.

Despedida a Bonnie Tyler en Gales. AFP

Durante el funeral también se interpretó “Bridge Over Troubled Water”, de Simon y Garfunkel, en una presentación a cargo de un coro masculino. Entre quienes acudieron a despedirla estuvo John Edwards, un residente de Swansea de 70 años, quien recordó a la cantante como una estrella que, pese a su fama, seguía siendo “una persona normal” y “una de nosotros”.

Bonnie Tyler, una estrella que nunca se olvidó de sus raíces

Despedida a Bonnie Tyler en Gales. AFP

Bonnie Tyler, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, murió el 8 de julio en un hospital de Faro, en el sur de Portugal. Durante el homenaje, su antiguo gerente de giras, Matt Davis, recordó a una artista capaz de “adueñarse de cualquier escenario” y describió su vida como “intensa y bien vivida”.

Habría accionado en la Antártida si hubiera sido posible. Le encantaba estar sobre el escenario”, afirmó Davis. También recordó que la cantante llegó a actuar “en las cimas de las montañas y en las playas”, además de presentarse en lugares como el Vaticano y el Kremlin.

Roger Bell, el cazador de talentos que descubrió a Bonnie Tyler y que posteriormente se convirtió en su amigo, destacó que la fama nunca hizo que olvidara sus raíces.

Tenía una calidez y una sinceridad que se percibían de inmediato, y nunca se negaba a hacerse una foto ni a firmar un autógrafo a quien se lo pidiera”, dijo ante los asistentes al funeral.

Despedida a Bonnie Tyler en Gales. AFP

A principios de mayo, la cantante había sido ingresada en el hospital de Faro para someterse a una operación intestinal. Después de la intervención, fue puesta en coma inducido.

Bonnie Tyler nació y creció en un tradicional pueblo minero situado cerca de Swansea. Durante los últimos años de su vida, repartía su tiempo entre Gales y Portugal, país donde tenía una casa de vacaciones.

La artista alcanzó la fama durante la década de 1970 gracias a canciones como “Lost in France” e “It's a Heartache”. Más adelante, a principios de los años ochenta, llegó uno de los mayores éxitos de su carrera: “Total Eclipse of the Heart”, tema que alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.