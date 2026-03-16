Los 4 mexicanos que no sabías que ganaron el Oscar este año

Cuatro mexicanos participaron en la producción de dos largometrajes galardonados durante los Premios Oscar; ellos formaron parte de los equipos de efectos visuales y animación en Avatar: Fire & Ash y Kpop Demon Hunters.

Mitzy Agüero, Luis Iván Aguilar e Ivel Hernández colaboraron en la película Avatar: Fire & Ash. Esta producción cinematográfica, dirigida por James Cameron, obtuvo la estatuilla en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Los tres mexicanos son egresados de la carrera de Animación y Arte Digital del Tecnológico de Monterrey.

Ivel Hernández, exalumna del campus Ciudad de México, detalló su participación mediante una transmisión en redes sociales. La especialista explicó que su labor consistió en el desarrollo de volúmenes. Este trabajo técnico implica la creación de elementos visuales en constante movimiento, como la simulación de gases, humo y energía.

Hernández indicó que las secuencias de pirotecnia y partículas requieren un proceso prolongado en los ordenadores. Cada toma puede demandar entre tres y ocho meses de trabajo en las etapas de ajuste y revisión. La especialista acumuló casi dos años de trabajo en este proyecto y reportó haber conocido al director del filme.

Durante su transmisión, Hernández mencionó su interés en fotografiarse con la estatuilla entregada por la Academia. Este galardón representa el tercer proyecto ganador del Oscar en el que participa la egresada. Su historial laboral incluye créditos en las producciones Dune y Avatar: The Way of Water, premiadas en ediciones anteriores.

Luis Iván Aguilar, egresado del campus Monterrey, fungió como líder de arte digital para el estudio WetaFX. Su cargo implicó funciones de coordinación dentro del departamento de efectos visuales de la cinta. El historial de Aguilar incluye colaboraciones previas en cintas como Aquaman, Dune: Parte 1 y El Planeta de los Simios.

Por su parte, Mitzy Agüero, también exalumna del campus Monterrey, colaboró en la película desde el estudio Industrial Light & Magic. Su función específica se desarrolló en el área de iluminación digital de las secuencias generadas por computadora. Agüero describió su integración a esta producción como un proceso de alta exigencia técnica.

Cruz Contreras vuelve a participar en otra ganadora al Oscar

En la categoría de Mejor Película Animada, la cinta K-Pop: Demon Hunters resultó ganadora de la estatuilla. El animador mexicano Cruz Contreras formó parte del equipo de producción de este largometraje. Su trabajo en el estudio se enfoca en la confección digital y el diseño de la vestimenta de los personajes.

Las tareas de Contreras determinan el movimiento, la textura y el comportamiento de las prendas en el entorno de la historia. A través de sus plataformas digitales, el animador especificó sus aportaciones directas en la cinta. Contreras relató el proceso de posicionar manualmente elementos visuales de las protagonistas del largometraje.

El animador detalló la colocación individual del cabello del personaje de Mira y las piezas de vestuario de Rumi. También manipuló digitalmente los accesorios correspondientes al personaje de Zoey. Los directores de la película seleccionaron uno de los fotogramas trabajados por Contreras para la portada del álbum de la banda sonora.