Conciertos t.A.T.u: ¿Por qué la banda se separó?

El regreso de t.A.T.u. a México vuelve a poner en el radar a uno de los dúos más comentados del pop de los 2000. Y es que, a pesar de que la banda regresó, aún muchos fans y no tan fans se preguntan por qué se separaron Lena Katina y Julia Volkova en 2011.

Y es que ahora, con los conciertos de t.A.T.u. en México que se llevarán a cabo este jueves 7 y viernes 8 de mayo en La Maraka, es buen pretexto para contar más de la banda rusa que marcó a toda una generación.

El fenómeno global que marcó a t.A.T.u

Para entender la separación de t.A.T.u, hay que volver al inicio. El dúo llegó con todo en 2002 con una propuesta que combinaba pop electrónico con una narrativa provocadora. Su primer gran éxito, All the Things She Said, no solo dominó las listas internacionales, también generó conversación por su videoclip, donde ambas integrantes aparecían besándose bajo la lluvia.

Detrás de esa imagen estaba el concepto impulsado por su mánager, Ivan Shapovalov, quien construyó la idea de que Lena Katina y Julia Volkova eran pareja. Años después, ambas confirmaron que se trató de una estrategia dentro del proyecto artístico.

Ese enfoque les permitió romper barreras en la música mainstream y colocar temas LGBTQ+ en una conversación global, aunque también generó críticas por el uso comercial de esa narrativa. La exposición mediática fue intensa desde el inicio y acompañó al grupo durante toda su carrera.

t.A.T.u: las razones reales de su separación en 2011 IG t.a.t.u_official

2011, año en que t.A.T.u decidió separarse

Aunque el éxito internacional parecía sólido, la relación entre las integrantes comenzó a desgastarse con el paso del tiempo. La ruptura de t.A.T.u en 2011 no fue repentina, sino el resultado de varios años de conflictos acumulados.

Entre las principales razones, ambas han señalado diferencias personales, problemas de comunicación y una convivencia marcada por la presión constante de la industria. Tras años trabajando juntas desde la adolescencia, la dinámica interna cambió y se volvió más complicada.

Además, el control creativo y las decisiones dentro del proyecto generaron fricciones. La figura de su mánager y el concepto que definía al grupo también influyeron en la manera en que evolucionó su relación profesional.

A pesar de que la banda regresó, aún muchos fans se preguntan por qué se separaron Lena Katina y Julia Volkova IG t.a.t.u_official

En entrevistas posteriores, tanto Lena Katina como Julia Volkova reconocieron que su vínculo ya no era cercano al final de la etapa como dúo. Incluso mencionaron que no mantenían una amistad sólida y que los desacuerdos eran constantes en los últimos años.

Después de la separación de t.A.T.u, cada integrante tomó su propio rumbo. Lena Katina apostó por una carrera solista con un enfoque en el pop alternativo, buscando construir una identidad propia fuera del concepto que la lanzó a la fama.

Por su parte, Julia Volkova también exploró proyectos musicales individuales, aunque con menor proyección internacional. Su presencia mediática se mantuvo, pero sin alcanzar el mismo impacto que tuvo el dúo en su momento.

Durante varios años, la distancia entre ambas fue evidente. Las apariciones juntas fueron escasas y, en ocasiones, las declaraciones públicas dejaban ver que la relación seguía siendo tensa.

El regreso de t.A.T.u vuelve a poner en el radar a uno de los dúos más famosos IG t.a.t.u_official

El reencuentro que emocionó a los fans de t.A.T.u

El esperado regreso de t.A.T.u finalmente se concretó en 2025, cuando el icónico dúo ruso volvió a los escenarios tras más de una década separadas.

El anuncio se dio a conocer meses antes a través de las redes sociales de Julia Volkova y Lena Katina, quienes sorprendieron al publicar una imagen juntas que anticipaba su reencuentro.