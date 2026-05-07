BTS desata la euforia: fans sin entrada llenan la zona del Estadio GNP Seguros

A pesar de no contar con algún boleto, decenas de fans de BTS se reunieron en los alrededores del Estadio GNP Seguros, donde la emoción por el esperado concierto se hizo sentir desde horas antes del inicio del evento.

Los jóvenes, muchos de ellos acompañados por sus padres, realizaron bailes, entonaron varias canciones y llevaron carteles, en un momento en el que la emoción se apoderó del lugar. Con emoción, gritos, ropa alusiva y celulares listos para captar cualquier instante, los seguidores convirtieron la zona exterior en una especie de extensión del espectáculo.

Foto: Oswaldo Bernabe

“Estar cerca ya es suficiente”

Entre las reacciones, destacó el testimonio de una joven que relató en redes sociales su experiencia afuera del recinto:

Amig@s estoy afuera del estadio en puerta 6 voy a quedarme afuera ya que no alcancé boletos, vi pasar a bts en las camionetas y les juro que se me paró el corazón y quise llorar de la emoción, con solo saber que estoy cerca de ellos es más que suficiente aunque no los pueda ver, pero con escucharlos”.

El mensaje refleja la mezcla de emoción y resignación de los seguidores, destacando el nivel de conexión que la agrupación surcoreana mantiene con su público, incluso más allá del acceso al concierto.

Por unos momentos, las ARMYS se apoderaron de la avenida, provocando una fuerte movilización y dejando rebasados a los policías de tránsito, luego de que se generara la confusión de que las camionetas de BTS se acercaban a la zona del estadio.

Foto: Elizabeth Velazquez

Molestia entre fans por falta de boletos

Sin embargo, no todo fue celebración. Varias asistentes manifestaron su inconformidad tras no lograr conseguir entradas, asegurando que los revendedores adquirieron gran parte de los boletos, lo que dejó a muchos sin la posibilidad de comprar alguno.

Algunas fans incluso señalaron en redes sociales la sospecha de que desde antes de la venta oficial ya habría existido un número de boletos apartados, lo que habría reducido aún más la disponibilidad para el público general.