Cucurella cumple su promesa tras ganar el Mundial: se tatúa el rostro de Luis de la Fuente 

Marc Cucurella cumplió una de las promesas más llamativas del Mundial 2026 luego de que España conquistara el título. El defensor español decidió tatuarse el rostro del entrenador Luis de la Fuente como había asegurado antes del torneo, convirtiendo su palabra en un recuerdo permanente del histórico campeonato.

El lateral había prometido que, si la selección española levantaba la Copa del Mundo, llevaría en la piel una imagen de su técnico. Tras la victoria de España ante Argentina en la final, Cucurella acudió con un reconocido tatuador para cumplir el reto y posteriormente mostró el resultado a sus seguidores en redes sociales con un mensaje claro: las promesas se cumplen.

El tatuaje de Cucurella homenajea a Luis de la Fuente

La obra representa a Luis de la Fuente sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo, una imagen que simboliza el logro más importante de la carrera del entrenador y uno de los momentos más destacados en la historia reciente del futbol español.

El tatuaje fue realizado en el brazo izquierdo del jugador y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas tras la conquista del Mundial por el nivel de detalle y el significado detrás del homenaje.

Cucurella, pieza clave en el título mundial de España

Más allá de la anécdota, Cucurella tuvo un papel protagonista durante la competencia. El defensor disputó todos los partidos como titular y se consolidó como una de las piezas fundamentales del esquema de Luis de la Fuente durante el camino al campeonato.

El gesto del futbolista refleja la unión dentro del vestidor español y se convirtió en una de las historias más curiosas después del Mundial, al mostrar la confianza del grupo y el compromiso de sus integrantes con las promesas realizadas antes del torneo.