Semifinales del Mundial femenino sub 20: Corea del Norte sueña con bicampeonato

Quedaron definidas las Semifinales del Mundial sub 20 femenino 2026, siendo Corea del Norte quienes mantienen la posibilidad de coronarse como bicampeonas en la categoría; España, Italia y Colombia buscan evitar una nueva conquista por parte de las asiáticas.

Corea del Norte y España son las únicas naciones campeonas que se mantiene con la posibilidad de levantar el trofeo, mientras que Colombia y Nigeria -que ya saben lo que es estar en una Final- buscan sumarse a la lista de monarcas en la historia del Mundial sub 20 femenino.

Hasta antes de la edición de 2026 celebrada en Polonia, Estados Unidos, Alemania y Corea del Norte son las máximas ganadoras al ostentar 3 títulos en su vitrinas, mientras que España y Japón suman 1 cetro.

Resultados en Cuartos de Final, Mundial sub 20 femenino 2026

Pese a que las 4 eliminatorias se definieron en tiempo reglamentario, éstas contaron con un total de 8 goles, sin embargo, Brasil, Nigeria y Canadá fueron los países que no lograron imponer condiciones en el arco rival, quedándose sin posibilidades de obtener su sitio para la siguiente etapa de la justa:

- Corea del Sur 1-3 Italia

- Brasil 0-1 España

- Nigeria 0-1 Colombia

- Corea del Norte 2-0 Canadá

Semifinales Mundial femenino sub 20, 2026

Corea del Norte -como actual monarca- Colombia, Italia y España son los cuatro conjuntos que se mantienen con la posibilidad de disputar la Final de la justa celebrada en Polonia.

Estos son los compromisos en los que buscarán sus sitio para la Final del Mundial sub 20 femenino, misma que se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre:

Italia Vs España / miércoles 23 de septiembre - 07:00 horas.

Corea del Norte Vs Colombia / miércoles 23 de septiembre - 10:30 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG