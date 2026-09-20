Mateo Chávez, encantado por el llamado a Selección: "Es un recargo de energía"

Mateo Chávez vive un gran momento en el AZ Alkmaar de la Eredivisie. Se ha consolidado como titular, sumando minutos, goles y asistencias, además de debutar en la Europa League.

Ese rendimiento constante en Países Bajos le valió el llamado de Rafa Márquez en su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana, para los amistosos de la Fecha FIFA ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Mateo Chávez fue reconocido por los aficionados del AZ Alkmaar con el galardón al mejor gol del mes X: @eredivisie

El canterano de Chivas, recibió la noticia con ilusión y, en declaraciones para ClaroSports, la describió como un impulso especial.

Disfruto mucho ir a la selección, sinceramente. Es como un recargo de energía haciendo la selección”, señaló.

Mateo Chávez destacó que el llamado llega en un momento de crecimiento personal y colectivo.

“Estoy muy contento y motivado. El trabajo en Europa me ha ayudado a madurar y a mantenerme al máximo nivel para cuando la Selección me necesite”, señaló.

Además, enfatizó su compromiso con el proyecto de Márquez: “Vengo a sumar, a competir y a dar lo mejor de mí. Es un orgullo volver a vestir la camiseta y aportar en este proceso rumbo a 2030”.

Mateo elogia el trabajo de su amigo, Armando González

Respecto a su gran amigo y excompañero en Chivas, Armando González, ahora en el Olympiacos de Grecia, Mateo no escatimó elogios y reconoció el nivel que está mostrando en Europa.

Somos grandes amigos y me pone muy contento cuando le pasan esas cosas”, comentó.

Antes, los dos estaban jugando en Chivas, sin embargo, el trabajo de cada uno los ha mandado a Europa, en caminos diferentes, pero Mateo aseguró que sus carreras pasan por momentos parecidos.

Nos ha tocado vivir momentos juntos o separados, pero parecidos… Sé que él también está listo para lo que venga”, añadió.

Mateo Chávez figura como el titular del equipo de Rafa Márquez para esta Fecha FIFA. El lateral ha demostrado que, pesé a su corta edad, no le pesa vestir la playera del Tri.