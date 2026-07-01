Yankees en caída libre: siete derrotas seguidas, una crisis que ya preocupa al capitán Aaron Judge

Los Yankees llegaron al verano con una de las nóminas más poderosas de MLB, una figura histórica en Aaron Judge y la expectativa de pelear por todo. Ahora atraviesan una tormenta que empieza a cambiar el tono dentro del clubhouse.

Nueva York perdió este miércoles por séptima ocasión consecutiva, su peor racha en tres años, después de caer 6-2 ante los Tigers de Detroit en un encuentro que se rompió en una undécima entrada de cuatro carreras.

Yankees sufre con el relevo

El relevo volvió a ser el punto débil. Camilo Doval cargó con la derrota después de permitir la carrera de la ventaja con una base por bolas con las bases llenas a Spencer Torkelson. Después llegaron un sencillo productor de Zach McKinstry y una carrera más por un error de tiro del receptor Ali Sánchez.

Fue el error número 17 de los Yankees en apenas 12 juegos, una muestra de los problemas que han acompañado al equipo en una de las peores semanas del año.

La ofensiva tampoco encuentra respuestas. Nueva York apenas consiguió siete imparables y acumula solamente 23 hits en sus últimos seis encuentros.

La derrota cerró una serie perfecta para Detroit, que barrió a los Yankees por primera vez desde 2008.

El equipo pasó de mirar la cima de la Liga Americana a buscar respuestas. Los Yankees han perdido 11 de sus últimos 14 partidos y tienen marca de 12-15 desde que Aaron Judge sufrió una fractura en una costilla.

La ausencia del capitán se ha convertido en un golpe mayor de lo esperado. Sin Judge, Giancarlo Stanton ni Trent Grisham, el ataque perdió profundidad y la presión comenzó a crecer.

Pero el problema que más preocupa a Judge no está solamente en la producción ofensiva.

Está en la concentración.

Antes del juego de este miércoles, el capitán rompió una de sus reglas habituales y habló públicamente sobre lo que está viendo dentro del equipo.

Bueno, no es lo ideal”, dijo Judge sobre la situación. “Solo un poco de falta de concentración. Tenemos que ponernos las pilas”.

Nuestro objetivo final es ganar una Serie Mundial. Creo que los jugadores tienen que recordar eso todos los días que vienen aquí”.

El capitán aseguró que habló con algunos compañeros y adelantó que habrá conversaciones con un grupo más amplio dentro del vestidor.

Cuando le preguntaron qué ejemplos había visto de esa falta de concentración, decidió no entrar en detalles.

Creo que ustedes lo ven”, respondió. “Hay un par de cosas, pero no necesitamos entrar en detalles”.

Los Yankees ahora enfrentan una prueba de carácter. Una temporada que parecía diseñada para llegar lejos empieza a exigir una reacción inmediata.

Porque en Nueva York las malas rachas no solamente se miden en derrotas. También se miden en la presión que generan cuando un equipo construido para ganar empieza a perder el control.