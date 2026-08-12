Los Lakers son vendidos de nuevo en cifra récord: $12 mil 500 mdd

Los Lakers de Los Ángeles fueron vendidos de nueva cuenta, pero ahora los nuevos dueños serán Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y el inversor Joshua Kurshner en una operación tasada en 12 mil 500 millones de dólares, según indicó ESPN.

A finales del mes de octubre de 2025, se aprobó la venta de los Lakers al multimillonario Mark Walter por 10 mil millones de dólares.

Si se da la venta en 2026, supondría un precio récord para la NBA.

La venta definitiva requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas.

“Como aficionados de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, dijeron Kushner e Iger en un comunicado a la cadena de televisión estadunidense

“Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre ese fundamento, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, agregaron.

REACCIONES A LA VENTA DE LOS LAKERS

Earvin “Magic” Johnson fue uno de los jugadores que reaccionaron a la venta de los Lakers, felicitando a Bob Iger y Josh Kushner.

“Aficionados de los Lakers, no podrían tener dos mejores propietarios. Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años: siempre ha amado a los Lakers y al basquetbol, y va a traer los campeonatos de vuelta a Los Ángeles”, publicó en redes sociales.

Por su parte, la superestrella eslovena Luka Doncic se mostró emocionado por volver a la cancha y conseguir otro campeonato.

“Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que, pase lo que pase, no hay límite para el potencial de esta franquicia icónica. Estoy deseando conocer a Josh y a Bob para que podamos empezar a trabajar juntos en construir algo especial en Los Ángeles”, señaló.