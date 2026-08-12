IndyCar: Horarios y dónde ver el Ontario Indy en Canadá 2026 con Pato O'Ward

La etapa final del campeonato 2026 de IndyCar continúa este domingo en Canadá, donde el piloto mexicano Pato O’Ward buscará una nueva victoria.

A partir de esta ocasión, la categoría estadunidense ya no correrá en las calles de Toronto, donde O'Ward triunfó el año pasado y donde Adrián Fernández obtuvo su primera victoria en la era CART, en 1996.

Ahora, el evento se ha trasladado al suburbio de Markham, al norte de Toronto, donde se estrenará un nuevo circuito callejero, compuesto por doce curvas y 3.5 kilómetros de extensión, y en el que O’Ward intentará seguir en la pelea por las primeras posiciones del campeonato.

Con cinco fechas restantes, todas a disputarse en los próximos cuatro fines de semana, el regiomontano acumula 355 puntos.

Tuvimos mucho éxito en Toronto el año pasado, pero este fin de semana será interesante al tratarse de un nuevo circuito urbano”, expresó.

Me entusiasma conocer este nuevo trazado e intentar sacar el máximo partido a nuestro paquete".

El mexicano ganó en Canadá en 2025 Chris Owens/INDYCAR

O’Ward tuvo un arranque consistente de temporada, con resultados entre los cinco primeros lugares en seis de las primeras ocho competencias.

A pesar de ganar en Mid-Ohio, el rendimiento colectivo de Arrow McLaren fue más irregular en la segunda parte del certamen, aunque el mexicano logró rescatar un séptimo lugar en Nashville y el puesto 11 el domingo pasado, en Portland.

Rumbo a la cita en Canadá, O’Ward todavía aspira al subcampeonato, al situarse a 45 puntos de Kyle Kirkwood.

Esto, porque Alex Palou tiene una sólida ventaja de 110 puntos sobre Kirkwood, ya que sus triunfos en las dos últimas competencias han allanado el camino para que logre su quinto título.

Horarios y dónde ver la IndyCar en Markham 2026 con Pato O’Ward (Tiempo del Centro de México)

Viernes 14 de agosto de 2026

Práctica 1: 13:00 hrs.

Sábado 15 de agosto de 2026

Práctica 2: 8:00 hrs.

Calificación: 12:25 hrs.

Domingo 16 de agosto de 2026

Warmup: 6:40 hrs.

Carrera: 10:22 hrs.

Todas las sesiones se verán a través de la plataforma de streaming Disney Plus, mientras que la carrera se emitirá este domingo en el canal principal de ESPN, a partir de las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México).