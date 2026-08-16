Sabalenka avanza en Cincinnati en busca de romper sequía de 5 meses

Aryna Sabalenka, la número uno del tenis mundial, tumbó a la australiana Talia Gibson por 6-2 y 7-6 (7/2) este domingo y se inscribió en la tercera ronda del WTA 1000 de Cincinnati.

Bajo el fuerte sol de Ohio, Sabalenka despidió a su rival en una hora y 52 minutos de juego y se mantuvo firme en la defensa del primer lugar del escalafón de la WTA.

La bielorrusa, de 28 años, tuvo un estreno con titubeos en un certamen que venció en 2024 sin perder ningún set y en una pista, la dura, que le ha dado 21 de sus 24 coronas en el circuito.

Gibson, ocupante de la posición 65 del ranking mundial, logró desesperar a la única ganadora de dos títulos WTA 1000 de esta temporada, en Indian Wells y Miami.

Lo hizo al salvar tres de siete puntos de quiebre y convertir dos de tres, en medio de altas temperatuas y una modesta presencia de espectadores en las gradas.

"Estoy súper cansada. Hacía mucho calor. Espero que se mantengan bien hidratados. El clima está realmente loco", dijo la vencedora, que luchará por el pase a la ronda de las 16 mejores ante la china Xinyu Wang.

Me alegra haber cerrado el partido en dos sets. De lo contrario, honestamente, no tengo idea de cómo habría manejado otro set. Ya sabes, me estoy haciendo mayor", apuntó.

Con la victoria, Sabalenka alivia el cerco implementado por Elena Rybakina para derrocarla del primer puesto mundial, que ocupa desde octubre de 2024.

Sabalenka no gana un trofeo desde marzo (Miami) y no ha pasado de los octavos de final en sus dos últimas salidas, en Wimbledon y en Toronto.

Pero asegurará mantenerse como la número uno si llega a la final en Cincinnati. Sin embargo, perderá su posición privilegiada si cae en cuartos y Rybakina gana el título.

BFG