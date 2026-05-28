Así es el nuevo jersey de Xolos que rinde homenaje a México

Los Xolos de Tijuana también quieren formar parte del ambiente que rodea al Mundial 2026 y presentaron un jersey de edición limitada inspirado en México, una prenda diseñada para rendir homenaje a los aficionados que llevan con orgullo sus raíces y su pasión por el futbol dentro y fuera del país.

El conjunto fronterizo lanzó una camiseta especial confeccionada por Reebok, la cual busca reflejar la identidad nacional a través de un diseño que toma como referencia los colores de la bandera mexicana, además de diversos elementos relacionados con la cultura y el orgullo de representar al país.

La nueva indumentaria destaca por su tono verde predominante, mientras que el cuello y las mangas incorporan detalles en blanco y rojo. La intención es recrear los colores más representativos de México en una prenda que llega justo cuando el país se prepara para ser una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026.

Otro de los detalles más llamativos aparece en la parte frontal de la camiseta, donde sobresale la silueta de un xoloitzcuintle en técnica de marca de agua. La figura ocupa gran parte de la superficie y se convierte en el elemento central de un diseño que busca mantener la identidad del club sin perder la referencia al país.

Para conservar la armonía visual, tanto el escudo de Xolos como el logotipo de Reebok fueron colocados en colores blanco y rojo, mientras que los patrocinadores aparecen completamente en blanco, permitiendo que el diseño conserve protagonismo y limpieza visual.

Además del aspecto estético, la playera fue confeccionada con material mesh, una tecnología utilizada para favorecer la ventilación y la comodidad durante su uso. Se trata de una de las características que la marca destacó como parte de esta edición especial.

El jersey ya se encuentra disponible desde este 28 de mayo en distintos puntos de venta, así como en las plataformas oficiales de Xoloshop y Reebok México. Debido a que se trata de una edición limitada, el precio fue fijado en 2,699 pesos mexicanos.

Con esta propuesta, los Xolos de Tijuana se suman a la fiebre mundialista que comienza a sentirse en México y presentan una prenda pensada para quienes desean portar los colores nacionales mientras apoyan a uno de los clubes más representativos de la frontera norte del país.