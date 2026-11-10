Barcelona llega a un acuerdo con Brasil para proteger a Raphinha: limitarán sus minutos

El Barcelona busca evitar que Raphinha vuelva a sufrir una lesión durante sus compromisos con la Selección de Brasil. Ante los antecedentes físicos del delantero, el conjunto blaugrana llegó a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) para controlar cuidadosamente su participación en los próximos partidos amistosos.

El objetivo del equipo dirigido por Hansi Flick es que el atacante regrese a España en buenas condiciones físicas y sin nuevas complicaciones que puedan afectar su rendimiento durante la temporada.

Barcelona está preocupado por las lesiones de Raphinha con Brasil

La preocupación del Barcelona no es casualidad. El extremo brasileño ha presentado diferentes problemas físicos durante sus últimas concentraciones con la selección sudamericana, una situación que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico azulgrana.

El episodio más reciente ocurrió en septiembre, durante un partido amistoso frente a Australia. En aquel encuentro, Raphinha sintió molestias en el muslo derecho y tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso.

Posteriormente, los estudios médicos detectaron un edema muscular que obligó al futbolista a regresar anticipadamente a Barcelona para comenzar su recuperación.

Esta situación también tuvo consecuencias deportivas para el equipo de Hansi Flick, ya que el brasileño se perdió compromisos importantes frente al Getafe y el Galatasaray.

Además, el atacante había presentado problemas físicos durante un amistoso contra Francia en marzo y en el Mundial de 2026, de acuerdo con los antecedentes mencionados en la información original.

Carlo Ancelotti y Brasil aceptan dosificar los minutos de Raphinha

Ante este panorama, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, está al tanto de la situación física del futbolista y aceptó administrar su participación durante la próxima Fecha FIFA.

El propio Raphinha reconoció que todavía no se encuentra al cien por ciento de sus condiciones físicas y que ha conversado con el entrenador sobre la importancia de dosificar sus esfuerzos para evitar una nueva recaída.

Por su parte, Hansi Flick también manifestó su preocupación por el desgaste del delantero y considera fundamental que el jugador pueda recuperarse completamente antes de volver a afrontar una exigente carga de partidos.

La coordinación entre el Barcelona y la CBF busca encontrar un equilibrio entre las necesidades de la selección brasileña y el cuidado de uno de los futbolistas más importantes del conjunto catalán.

¿Cuándo juega Brasil y cuántos minutos tendrá Raphinha?

La Selección de Brasil disputará dos encuentros amistosos en Singapur durante esta Fecha FIFA. El primero será frente a Japón, el próximo 14 de noviembre, mientras que el segundo compromiso será contra la selección anfitriona, el día 17.

Aunque todavía no se ha establecido públicamente cuántos minutos disputará Raphinha, existe coordinación entre ambas instituciones para reducir los riesgos y evitar que el atacante sea sometido a un esfuerzo excesivo.

El brasileño llega a esta convocatoria después de disputar los 90 minutos en la victoria del Barcelona por 2-1 ante el Atlético de Madrid, por lo que el club espera que pueda mantener su buen nivel sin comprometer su estado físico.

Para el conjunto blaugrana, proteger a Raphinha será fundamental de cara al resto de la temporada, pues el extremo representa una de las principales armas ofensivas del equipo de Hansi Flick.