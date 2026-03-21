Wimbledon 2026 introduce revisión por video y cambia la forma de arbitrar en el tenis

El Grand Slam de Wimbledon dará un nuevo paso hacia la modernización al introducir por primera vez en su historia un sistema de revisión de video durante la próxima edición del campeonato, en una medida que transformará la toma de decisiones arbitrales en el torneo más tradicional del tenis.

El All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizador del certamen, confirmó que los jugadores podrán impugnar ciertas decisiones del juez de silla mediante repeticiones en video, un recurso que ya opera en el US Open desde 2023 y en el Australian Open desde 2025.

¿Cómo funcionará la nueva tecnología?

La tecnología estará disponible de forma permanente en la pista central y en la pista ino, además de activarse en otras cuatro canchas principales durante los partidos individuales. A diferencia de otros sistemas, no habrá límite en la cantidad de revisiones que un jugador pueda solicitar a lo largo de un encuentro.

Sin embargo, el nuevo recurso no permitirá cuestionar la precisión del sistema electrónico de canto de líneas, conocido como ELC, implementado en 2025 y que eliminó a los jueces de línea tras 147 años de historia en el torneo. Las revisiones estarán enfocadas en jugadas específicas, como dobles botes, posibles toques de la pelota en el cuerpo o la raqueta del rival, así como acciones de obstrucción.

Este último punto ya ha generado precedentes recientes en el circuito. Durante el torneo de Indian Wells, el ruso Daniil Medvedev solicitó una revisión en un punto frente al británico Jack Draper, después de que su oponente realizara un gesto durante un intercambio. La jueza de silla Aurelie Tourte revisó la jugada en una tableta y determinó obstrucción, otorgando el punto a Medvedev.

El uso de este tipo de herramientas se ha expandido rápidamente. Además de los torneos de Grand Slam, el circuito femenino de la WTA ha incorporado la revisión de video de forma creciente, mientras que la ATP planea implementarla en todos sus eventos a partir de la próxima temporada.

Wimbledon también añadirá indicadores visuales en los marcadores para acompañar las decisiones automatizadas del sistema de líneas. La medida responde a la confusión que en ocasiones experimentan los aficionados al no distinguir si una pelota fue buena o fuera. En el Abierto de Australia más reciente, por ejemplo, los postes de la red se iluminaron en rojo para señalar las pelotas que salían de la cancha.

A poco más de 100 días del inicio del torneo, el All England Club también anunció un aumento en la capacidad para la fase de clasificación en Roehampton, que pasará de 3,500 a 4,000 espectadores diarios.

Con estos ajustes, Wimbledon continúa equilibrando su tradición centenaria con la incorporación de tecnología, en una tendencia que redefine la forma en que se arbitra y se observa el tenis de alto nivel.