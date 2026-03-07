¿Beisbol o futbol? El show de jogo bonito de Team Brasil que rompe las redes en el Clásico Mundial

La pasión futbolera de los beisbolistas brasileños ha regalado el momento más curioso del Clásico Mundial de Beisbol 2026. En un video viral se capturó una escena hilarante que fusiona perfectamente las dos identidades deportivas de Brasil. El protagonista es Osvaldo Carvalho, portando el número 6 en su uniforme blanco y azul, quien decidió transformar el dugout en una cancha de entrenamiento de la Selecao.

En el clip, Carvalho realiza malabares con una pequeña pelota de beisbol usando exclusivamente sus pies y rodillas, demostrando un control técnico digno de un delantero profesional. “Mientras tanto, los jugadores de la selección de beisbol de Brasil…”, destaca el pie de foto, subrayando el toque cómico y relajado del conjunto sudamericano durante su participación en el torneo internacional.

Osvaldo Carvalho, nacido en Marília en 2001, personifica el esfuerzo del deportista latinoamericano: de día trabaja como obrero de construcción y de noche se transforma en un utility player de élite. Aunque se enamoró del diamante a los cinco años, sus movimientos delatan una herencia donde el futbol es religión. En el video, se le observa botando la bola con precisión quirúrgica ante la mirada atónita de sus compañeros, fusionando el jogo bonito con el rigor del beisbol profesional.

Brasil, que compite en el Grupo B contra Estados Unidos, México y Gran Bretaña en la sede de Houston, busca hacerse un nombre en un deporte en el que históricamente han sido discretos. La presencia de figuras como Lucas Ramírez, hijo de la leyenda Manny Ramírez, intenta elevar el nivel competitivo de un roster que combina talento local con la fuerte influencia de la inmigración japonesa en el país.

Carvalho, quien fue MVP de la Copa Brasil 2024, utiliza este carisma para aliviar la presión del equipo. El Clásico Mundial de Beisbol celebra hoy esta diversidad, demostrando que en el deporte brasileño, la magia fluye sin importar si la pelota es redonda o tiene costuras rojas.

En su primer juego del torneo, la selección brasileña cayó 15-5 ante la escuadra estadunidense, que tuvo que esforzarse para ampliar en las últimas entradas la ventaja ante un equipo donde su verdadera pasión deportiva es el futbol.