El exdelantero de la selección de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney , llegó a plantearse el suicidio durante su carrera como futbolista, contó en un episodio de un podcast publicado este martes.

Rooney, uno de los futbolistas más laureados del país, pasó los primeros años de su carrera luchando contra problemas de salud mental y el alcoholismo, rememoró en el podcast Life at the Midpoint.

No fue hasta mediados de mis veinte, hasta que toqué fondo, cuando empecé a sentirme a gusto conmigo mismo. Me iba a casa, me encerraba allí durante dos días y no hacía más que beber. Probablemente en la mejor etapa de mi carrera como futbolista", dijo.

Wayne Rooney celebrando su título de Premier League con el Manchester United REUTERS

Después, el exdelantero inglés dejó en claro que pensó en quitarse la vida, ya que no aguantaba estar cercano a alguien.

Llegué a un punto en el que consideraba el suicidio. Simplemente no quería estar con nadie. No quería ver a gente por la calle. No quería entrar en las tiendas", reveló.

Rooney dijo que eso llevó su matrimonio al límite, pero que su esposa, Coleen, fue clave en su recuperación. Aun así, dijo que no creía que el abuso del alcohol haya afectado su rendimiento en el campo

Siempre me sentí cómodo en el campo de futbol, ​​pero con todo lo demás me costaba mucho", añadió.

Si bien Rooney acabó acudiendo a sesiones de terapia, dijo que la cultura en torno a la salud mental y la masculinidad en el futbol le impidió buscar ayuda antes.

"No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla. Aunque era consciente de la situación en la que me encontraba, me resultaba difícil admitir que estaba en esa situación porque sentía que, por así decirlo, eso te hace sentir menos hombre", finalizó.

Rooney se retiró del futbol en 2021 y, desde entonces, ha trabajado como entrenador, más recientemente en el Plymouth Argyle en 2024.

Ha compaginado su carrera como entrenador con su labor como comentarista, y actualmente participa en el reality show británico "I'm a Celebrity Get Me Out of Here" (Soy famoso, sáquenme de aquí) .