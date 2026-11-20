Yadier Molina, uno de los mejores receptores de su generación y candidato a ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown a partir de 2028, se perfila para dirigir a los Leones de Yucatán en la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, según reportes. El club aún tiene pendiente anunciar al sucesor de Hensley Meulens, cuya baja se hizo oficial el 19 de noviembre.

El puertorriqueño jugó sus 19 temporadas en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, de 2004 a 2022. Disputó cuatro Series Mundiales y se coronó en 2006 y 2011. Fue elegido a 10 Juegos de Estrellas, ganó nueve Guantes de Oro, cuatro Guantes de Platino y seis premios Fielding Bible por su labor defensiva, y obtuvo un Bate de Plata en 2013.

Terminó su carrera con 2,168 imparables, 408 dobles, 176 jonrones, 1,022 carreras producidas y promedio de .277. Molina dejó dos récords de postemporada para los Cardenales, con 104 juegos y 102 imparables, y formó con Adam Wainwright la batería con más aperturas en la historia de Grandes Ligas, con 328.

Con Puerto Rico disputó cuatro Clásicos Mundiales y ganó dos medallas de plata, en 2013 y 2017. En 2018 recibió el Premio Roberto Clemente por su labor con los damnificados del huracán María. En septiembre de 2026 ingresó junto a Albert Pujols al Salón de la Fama de los Cardenales.

Ya levantó dos equipos que encontró en el fondo

Molina comenzó a dirigir selecciones juveniles de Puerto Rico cuando aún jugaba en Grandes Ligas. Tras su retiro, llevó a los Navegantes del Magallanes a la ronda semifinal de la liga venezolana en 2022-2023. Al invierno siguiente se coronó con los Criollos de Caguas en Puerto Rico y los dirigió en la Serie del Caribe de Miami.

En República Dominicana, Molina recibió a las Águilas Cibaeñas con marca de 2-7 en 2024-2025, las clasificó al round robin y terminó segundo en la votación a Mánager del Año. A su regreso a Venezuela, encontró al Magallanes en el sótano con récord de 8-15 y lo llevó a la clasificación directa con foja de 20-12 bajo su mando. Ganó el premio a Mánager del Año y culminó la remontada con el título de la temporada 2025-2026, al vencer en seis juegos a los Caribes de Anzoátegui. Sigue al frente de los Navegantes en el invierno 2026-2027.

Molina también dirigió a la selección mayor de Puerto Rico en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026. En ambos llegó a cuartos de final, donde cayó ante México y luego frente a Italia, respectivamente.

El reto de devolverles el brillo a los Leones

En la LMB, el encargo de Molina sería devolverles el brillo a los Leones de Yucatán. El club encadenó dos temporadas lejos del nivel que había sostenido en su época más ganadora. En 2025 avanzó a la postemporada como sexto lugar de la Zona Sur y quedó eliminado en la primera ronda, barrido en cuatro juegos por los Diablos Rojos del México. En 2026 quedó fuera de los playoffs con 33 triunfos y 58 derrotas, el peor registro de los 20 equipos de la liga.

El contraste se mide en cuatro Series del Rey consecutivas, las que disputó Yucatán en 2018, 2019, 2021 y 2022. Los Leones ganaron los títulos de 2018 y 2022, ambos frente a los Sultanes de Monterrey, y con el último llegaron a cinco campeonatos en su historia. La apuesta por Molina pondría al frente de esa reconstrucción a un mánager que ya transformó un último lugar en un campeonato.