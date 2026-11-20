La tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas fue la primera ocasión en que los pilotos pudieron gozar de una pista en condiciones de seco en la edición 2026, esto luego de un jueves donde en la FP1 nadie completó un solo giro, mientras que en la segunda sesión se encontraron con pista húmeda.

Russell estableció la referencia de los tiempos en su primer intento con los blandos a la mitad de la sesión cuando logró con su Mercedes un giro de 1m34.805s, un registro que ya nadie logró desbancar a pesar de sus intentos posteriores con goma blanda. El británico de las flechas de plata mejoró en su penúltimo registro a 1m34.306s para superar a todos sus rivales.

El tiempo final lo consiguió cuando la bandera de cuadros ya estaba ondeando en la línea de meta colocando 1m34.041s.

Sin embargo, el inglés tendrá que ver a los comisarios junto con Max Verstappen por un contacto en los cinco minutos finales de la tanda.

Lando Norris finalizó en la tercera posición a 0.9 segundos del puntero. Por delante de él estuvo Andrea Kimi Antonelli quien en su último giro cronometró 1m34.952s.

Charles Leclerc salvó el honor de los Ferrari al colocarse en cuarto por delante del argentino Franco Colapinto quien fue el mejor de los Alpine.

Max Verstappen, Liam Lawson, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Arvid Lindblad cerraron los 10 mejores.

¿En qué lugar finalizó Sergio Pérez la FP3 en Las Vegas?

El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en la posición 19 en la tercera práctica a 3.0 segundos de lo hecho por Russell. Checo Pérez llegó a estar dentro de los 16 primeros en la parte intermedia de la sesión.

¿A qué hora será la calificación del GP de Las Vegas 2026?

La sesión para definir la parrilla de salida se disputará a las 22:00 horas de este viernes.