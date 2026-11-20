El NFL Mexico City Game entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se disputará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, inmueble que recibirá nuevamente un partido de temporada regular de la liga después de cuatro años de ausencia.

Para asistir, los aficionados deberán considerar cambios en la operación, movilidad, estacionamiento y servicios respecto a los encuentros de futbol que se celebran en el recinto.

El kickoff está programado para las 19:20 horas. Sin embargo, las actividades para el público comenzarán desde la tarde, por lo que será importante organizar los traslados y conocer las condiciones de acceso antes de llegar al estadio.

Horarios del NFL Mexico City Game

La Game Day Experience estará disponible de las 15:30 a las 18:30 horas, con actividades para los aficionados que acudan al inmueble antes del inicio del partido. Por su parte, los espacios de Hospitality abrirán también a las 15:30 y permanecerán disponibles hasta aproximadamente las 23:30 horas.

Estos horarios contemplan actividades previas y servicios posteriores al encuentro, por lo que la operación del evento se extenderá más allá de las cuatro horas previstas para la experiencia de bienvenida.

¿Habrá estacionamiento en el NFL Mexico City Game?

El Estadio Banorte no tendrá estacionamiento disponible para este partido. La organización habilitará cuatro opciones remotas en distintos puntos de la Ciudad de México, desde donde los asistentes podrán trasladarse al inmueble mediante un servicio especial.

Los estacionamientos autorizados y sus tarifas únicas son:

Estadio Olímpico Universitario: 200 pesos.

Auditorio Nacional: 35 pesos.

Santa Fe: 35 pesos.

Plaza Carso: 35 pesos.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte para el NFL Mexico Game?

En coordinación con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), RTP y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), se implementará un operativo Park & Ride para conectar los estacionamientos remotos con el estadio. El dispositivo contará con 150 unidades para los traslados de llegada y otras 100 para el regreso.

El costo del transporte será de 150 pesos y el acceso se realizará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada. Quienes no tengan una podrán adquirirla en los puntos de salida por 15 pesos.

Para quienes no utilicen los estacionamientos remotos, la estación del Tren Ligero Estadio Banorte será la opción de transporte público más cercana. También estará la alternativa de solicitar un taxi mediante aplicaciones.

¿Hay opciones de accesibilidad y movilidad incluyente?

Las entradas este y oeste del estadio estarán habilitadas para personas con movilidad reducida, ya que son accesos sin escalones ni desniveles. Además, habrá asistencia desde los estacionamientos remotos hasta el ingreso a las gradas para quienes lo requieran.

Los puntos de atención y disponibilidad de sillas de ruedas estarán distribuidos de la siguiente manera:

Acceso Este: 12 unidades.

Acceso Oeste: 10 unidades.

Punto de desembarque de Park & Ride: 10 unidades.

Grada Este / East Bowl: 5 unidades.

Grada Norte / North Bowl: 3 unidades.

Al finalizar el partido también se ofrecerá apoyo para llegar a la salida más cercana o trasladarse hacia los puntos de Park & Ride.

¿Se puede ingresar con bolsas o mochilas al Estadio Banorte?

La recomendación es acudir sin bolsas ni mochilas, salvo que sea necesario llevar alguna. En ese caso, únicamente estarán permitidos los siguientes tipos y dimensiones:

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC: máximo 30 × 15 × 30 centímetros. Se incluyen mochilas transparentes, cangureras y morrales que respeten esas medidas. No deben tener herrajes, hebillas, ojales ni estampados que impidan ver el contenido.

máximo 30 × 15 × 30 centímetros. Se incluyen mochilas transparentes, cangureras y morrales que respeten esas medidas. No deben tener herrajes, hebillas, ojales ni estampados que impidan ver el contenido. Bolsas transparentes de congelación o cierre hermético: capacidad máxima de 3.8 litros.

capacidad máxima de 3.8 litros. Bolsa pequeña tipo clutch: con o sin correa, de hasta 11.5 × 16.5 centímetros, aproximadamente el tamaño de una mano.

con o sin correa, de hasta 11.5 × 16.5 centímetros, aproximadamente el tamaño de una mano. Bolsa pequeña tipo clutch: con o sin correa, de hasta 11.5 × 16.5 centímetros, aproximadamente el tamaño de una mano.

Los artículos médicos o el equipamiento necesario para atender alguna condición particular podrán ingresar mediante una revisión previa en los carriles médicos de cada puerta.

También es importante considerar que no habrá servicio de paquetería ni guardarropa, por lo que los asistentes deberán evitar llevar objetos que no puedan ingresar al inmueble.

Bolsas permitidas en el Estadio Banorte. NFL

¿Qué objetos están prohibidos en el Estadio Banorte?

La organización estableció una lista de artículos que no podrán ingresar al estadio. Entre ellos se encuentran:

Bebidas alcohólicas.

Animales, excepto animales de servicio.

Pancartas, letreros y objetos que obstruyan la visibilidad.

Prendas de vestir que funcionen con baterías, como calcetines o chamarras.

Mochilas, equipaje, maletas y portafolios.

Bicicletas, triciclos, scooters, patinetas eléctricas, patinetas y patines.

Botellas, latas, termos, vasos, recipientes de vidrio y envases para bebidas.

Dispositivos de grabación de video, tripiés, monopies y bastones para selfies.

Sillas, bancos y otros dispositivos de asiento, excepto cojines.

Ropa, disfraces o accesorios que obstruyan la visibilidad de otros asistentes.

Recipientes de cualquier tipo, latas de aerosol e hieleras.

Drones, vehículos aéreos no tripulados y dispositivos motorizados similares.

Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Armas de fuego, armas, cuchillos y explosivos.

Fuegos artificiales y artículos pirotécnicos.

Balones de futbol americano, pelotas infladas, pelotas de playa y equipo deportivo que pueda lanzarse.

Discos voladores (frisbees) y objetos que puedan utilizarse como proyectiles.

Sustancias ilegales.

Dispositivos ilícitos para hackeo o clonación de tarjetas.

Computadoras portátiles, iPads, tabletas y computadoras.

Luces y punteros láser.

Máscaras que oculten la identidad, excepto cubrebocas médicos o prendas por motivos religiosos.

Gas lacrimógeno o gas de pimienta.

Cascos para motocicleta y bicicleta.

Instrumentos musicales no autorizados, como trompetas, tambores y vuvuzelas.

Bocinas, silbatos, palos, varas y objetos que puedan utilizarse como proyectiles.

Pompones y artículos de animación con mangos rígidos.

Artículos promocionales con lemas comerciales o marcas sin autorización escrita de la NFL.

Pintura en aerosol.

Carriolas y cochecitos para bebés, salvo necesidad médica.

Dispositivos transmisores.

Paraguas.

Conocer estas restricciones, así como las alternativas de transporte y los horarios de las actividades, permitirá a los asistentes organizar su llegada al Estadio Banorte para el duelo entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers.