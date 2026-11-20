Christian Hobbit Bermúdez no fue considerado por Miguel Herrera para la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, poniendo fin a su actividad en el certamen y dejando en el aire su inminente retiro como profesional.

De cara al compromiso a disputarse en la cancha del Estadio Caliente, este viernes 20 de noviembre, Hobbit Bermúdez no fue convocado por el estratega azulgrana, dejándolo sin la posibilidad de contar con minutos en el que sería su última oportunidad de tener actividad sobre el terreno de juego como profesional.

A lo largo del semestre, Miguel Herrera fue contundente y advirtió que Bermúdez vivía su último semestre con Atlante, por lo que ya no sería parte de los elementos del conjunto capitalino para el Clausura 2027.

De igual manera, Christian Hobbit Bermúdez declaró en el Senado de la República que su intención es vivir su último partido y entrenamiento con el Atlante, por lo que no existe posibilidad alguna de que vista otros colores en algún futuro, dejando en claro que éste representará su torneo final como profesional.

Entre los 21 jugadores considerados por Miguel Herrera para enfrentar a Xolos, la leyenda del Atlante que porta el 18 no fue parte de los convocados, por lo que el anuncio oficial de su retiro es más que inminente.

¿Cuándo fue el último partido de ‘Hobbit’ Bermúdez?

Con únicamente 55 minutos a lo largo del Apertura 2026, Christian Bermúdez contribuyó en la parte anímica dentro del regreso del Atlante, sin embargo, en la cuestión futbolística no logró hacer lo propio.

Estos fueron los partidos, fechas, minutos y sedes en donde Hobbit Bermúdez logró contar con actividad dentro de este Apertura 2026:

Atlante Vs Pumas / viernes 16 de octubre, 2026 - 15 minutos jugados (Estadio Banorte, J12).

Querétaro Vs Atlante / sábado 10 de octubre, 2026 - 9’ (Estadio Corregidora, J11).

Atlante Vs Monterrey / viernes 25 de septiembre, 2026 - 18’ (Estadio Banorte, J10).

Puebla Vs Atlante / viernes 18 de septiembre, 2026 - 13’ (Estadio Cuauhtémoc, J9).

Christian Bermúdez recibe reconocimiento por su trayectoria con Atlante y es ovacionado por la afición en el Estadio Banorte. Mexsport

BFG