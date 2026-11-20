La NFL analiza establecer un periodo mínimo de adaptación para los equipos que disputen partidos internacionales, con el objetivo de que lleguen con anticipación a las ciudades sede y puedan prepararse para condiciones particulares como la altitud, el clima, las distancias y los cambios de horario.

La posibilidad surgió después de que Minnesota Vikings y San Francisco 49ers recurrieran a métodos distintos para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México antes del NFL Mexico City Game. Actualmente, cada franquicia decide cuándo viajar y cuánto tiempo permanecer en la sede de sus encuentros fuera de Estados Unidos.

El Maracaná recibió el NFL Rio Game 2026. REUTERS

NFL buscaría que los equipos lleguen antes a las sedes internacionales

De acuerdo con información de The Athletic, la liga pretende analizar si puede estandarizar las condiciones de preparación para los partidos internacionales. Una de las medidas que estaría sobre la mesa es establecer un número mínimo de días de anticipación para la llegada de los equipos.

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, grandes eventos e internacionales de la NFL, explicó al medio que actualmente las franquicias tienen libertad para determinar sus tiempos de traslado. Sin embargo, reconoció que la liga evaluará la posibilidad de fijar un periodo obligatorio de estancia.

Actualmente, dejamos en manos del club las decisiones sobre cuándo llega el equipo a cada mercado. Es algo que consideraremos en el futuro: ¿Deberíamos establecer un número mínimo de noches en cada mercado? Es algo que analizaremos

La preparación previa al Super Bowl ofrece un ejemplo de cómo podría funcionar este modelo. Los equipos que llegan al partido suelen trasladarse una semana antes a la ciudad sede, tanto para participar en las actividades programadas como para entrenar y adaptarse a las condiciones del lugar.

El Barrio NFL es una de las iniciativas impulsadas por la NFL México como promoción del partido con el que la liga regresa al país luego de cuatro años de ausencia. Ricardo Thomas

Problemas en viajes internacionales

Los encuentros fuera de Estados Unidos presentan desafíos diferentes dependiendo de la sede. En Brasil, por ejemplo, las lluvias registradas antes del NFL Rio Game afectaron las condiciones de la cancha del Maracaná, que no se encontraba en su mejor estado para recibir el partido.

La distancia también representa un factor para las franquicias. El primer encuentro internacional de la temporada, disputado en Melbourne, Australia, implicó un desplazamiento de más de 12 mil kilómetros para Los Angeles Rams y San Francisco 49ers.

En el caso del partido en la Ciudad de México, las dos organizaciones eligieron estrategias distintas para afrontar la altitud. San Francisco realizó sus entrenamientos en la Academia de la Fuerza Aérea, cerca de Colorado Springs, mientras que Minnesota trabajó en Eagan, en una cámara que simula las condiciones de la capital mexicana.

Por ahora, la NFL no ha establecido una nueva obligación para los clubes, pero la posibilidad de fijar un mínimo de noches en cada sede será parte de los temas que analizará de cara al futuro.