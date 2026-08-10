¿Vuelven los equipos de la Liga MX a la Copa Libertadores? El plan de la Conmebol

Uno de los anhelos más reiterados del futbol mexicano es el regreso de sus clubes a la Copa Libertadores. Durante casi dos décadas los equipos de la Liga MX dieron grandes rivalidades al certamen más importante de Sudamérica.

Ese regreso, que durante años parecía lejano por temas de calendario y de confederaciones, podría acercarse más de lo que muchos imaginan.

Chivas disputando la Final de la Copa Libertadores 2010 Mexsport

La Conmebol planea incorporar clubes de México y Estados Unidos a la Copa Libertadores

De acuerdo con el medio argentino El Intransigente, la Confederación Sudamericana de Futbol analiza una modificación histórica en el formato de la Copa Libertadores que contemplaría la inclusión de cuatro equipos de la Concacaf.

La propuesta apunta a sumar dos clubes de la Liga MX y dos de la MLS (Major League Soccer), con la intención de ampliar el alcance comercial y deportivo del torneo más allá de Sudamérica.

Según la información difundida, el esquema barajado contempla que una de las plazas por país sea por invitación directa de la organización y la otra se defina por mérito deportivo, es decir, por el rendimiento en sus respectivas ligas.

El proyecto se enmarca en una estrategia de la Conmebol para fortalecer la marca Libertadores en mercados con gran poder económico y mediático, como México y Estados Unidos, donde clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Inter Miami o LAFC concentran plantillas de alto valor y seguimiento internacional.

Aunque la iniciativa todavía se encuentra en fase de análisis y requiere el acuerdo de la Concacaf (que en el pasado ya rechazó propuestas similares), las versiones coinciden en que, de concretarse, la incorporación podría materializarse a partir de la edición 2027.

México no participa en Libertadores desde 2016

La última vez que un equipo mexicano pisó la Copa Libertadores fue en 2016. En aquella edición participaron Pumas (que llegó hasta Cuartos de Final), Toluca y Puebla.

Desde entonces, el choque de calendarios entre la Conmebol y la Concacaf, sumado a la prioridad de la Liga de Campeones de Concacaf (que otorga boletos al Mundial de Clubes), truncó la presencia azteca en el certamen sudamericano.

Entre 1998 y 2016 los clubes mexicanos tuvieron una presencia regular y, en varios casos, destacada. Ninguno logró coronarse campeón, pero tres llegaron a la Final: Cruz Azul en 2001 (perdió ante Boca Juniors), Chivas en 2010 (cayó frente a Internacional de Porto Alegre) y Tigres en 2015 (derrota ante River Plate).

En el historial de participaciones, Club América y Chivas de Guadalajara son los máximos representantes mexicanos, con siete participaciones cada uno.