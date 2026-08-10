Los Cowboys blindan su defensa: Quinnen Williams firma contrato de 105.9 millones

Los Cowboys encontraron en Quinnen Williams algo más que un tackle defensivo dominante. Encontraron una pieza alrededor de la cual quieren construir su defensa durante los próximos años.

Dallas y Williams llegaron a un acuerdo para extender su contrato por tres temporadas y 105.9 millones de dólares, con 101 millones garantizados, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la negociación citadas por The Associated Press. El nuevo acuerdo se suma a los dos años que todavía le quedaban de su contrato anterior y podría mantener al cuatro veces seleccionado al Pro Bowl en Dallas hasta 2030.

Los Cowboys no están pagando solamente por lo que Williams ya hizo. Están apostando por lo que consideran que puede convertirse en el centro de gravedad de una defensa que necesita cambiar de rostro.

Dallas adquirió a Williams durante la temporada 2025, después de enviarlo los New York Jets en un intercambio que terminó siendo todavía más relevante por el contexto en el que ocurrió.

Para conseguirlo, los Cowboys utilizaron una de las dos selecciones de primera ronda que habían recibido en el movimiento que mandó a Micah Parsons a los Packers apenas una semana antes del inicio de la temporada. El intercambio dejó a Dallas sin uno de los mejores defensivos de la NFL, pero también abrió la puerta para que Williams se convirtiera en una de las principales apuestas de la organización.

La decisión de blindar la defensa

La extensión tampoco llegó por sorpresa. Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de Dallas, había expresado públicamente su intención de alcanzar un acuerdo con Williams desde el inicio del campamento de entrenamiento. La presencia de su agente, Nicole Lynn, durante la práctica del sábado fue otra señal de que las negociaciones estaban cerca de llegar a buen puerto.

Williams ya tenía un contrato de cuatro años y 96 millones de dólares firmado antes de la temporada 2023. Todavía le quedaban dos temporadas, pero Dallas decidió no esperar.

Williams es considerado una de las voces de liderazgo de los Cowboys. Forma parte del consejo de liderazgo del equipo y su casillero está ubicado junto al de Dak Prescott, una posición que refleja el peso que tiene dentro de la estructura del vestuario.

Brian Schottenheimer, entrenador de Dallas, ha destacado precisamente esa faceta del jugador.

El head coach considera que Williams llegó a una etapa de su carrera en la que el objetivo dejó de ser acumular estadísticas individuales y pasó a ser ganar. Para los Cowboys, esa mentalidad puede resultar tan importante como su capacidad para presionar al quarterback.

Una carrera en la élite

Williams fue seleccionado con la tercera selección global del Draft de 2019. Pasó las primeras seis temporadas y media de su carrera con los Jets, donde se convirtió en uno de los tackles defensivos más respetados de la liga.

Entre 2022 y 2025 fue seleccionado cuatro veces al Pro Bowl. En 2022 también fue elegido para el primer equipo All-Pro después de registrar 12 capturas y 12 tacleadas para pérdida de yardas.

Su llegada a Dallas durante la temporada pasada todavía no produjo los números que los Cowboys esperan de él a largo plazo.

Williams disputó siete partidos con Dallas y terminó con 21 tacleadas, 1.5 capturas, tres tacleadas para pérdida de yardas y nueve golpes al quarterback.

Son números modestos para un jugador de su calibre, pero también corresponden a una muestra demasiado pequeña para evaluar el impacto que puede tener durante una temporada completa.

Ahora tendrá esa oportunidad.

Los Cowboys esperan que una campaña completa de Williams permita que la inversión tenga sentido y, sobre todo, que transforme una defensa que necesita recuperar protagonismo.

La salida de Parsons dejó un vacío enorme en Dallas. La organización no pretende llenarlo con un solo jugador. La apuesta consiste en construir una defensa diferente, con Williams como uno de sus principales referentes y con la responsabilidad de generar presión desde el interior de la línea.

Los 105.9 millones de dólares de la extensión convierten a Williams en una de las grandes inversiones defensivas de la franquicia. Los 101 millones garantizados, además, representan un mensaje todavía más contundente.

El acuerdo podría mantenerlo en Arlington hasta 2030.

Para entonces, los Cowboys esperan que la apuesta haya dejado de ser una decisión financiera llamativa y se haya convertido en uno de los pilares de una defensa capaz de llevarlos nuevamente a la pelea grande de la NFL.