¿Vuelve la MSN? Neymar podría llegar al Inter Miami en 2027

Tras el Mundial de 2026, el futuro de Neymar no es concreto. El brasileño, de 34 años, cumplirá su contrato con Santos hasta el 31 de diciembre y ha dejado abiertas todas las opciones: renovar, buscar un nuevo o incluso retirarse del futbol.

Sin embargo, los rumores han avivado el sueño de verlo una vez más junto a Lionel Messi y Luis Suárez, y reeditar el histórico tridente MSN en la MLS.

Neymar se salió de control: provocó a aficionados y directiva AFP

¿Neymar al Inter Miami en 2027? El rumor cobra fuerza

Según informa el Jornal O Globo, existen chances reales de que Neymar se sume al Inter Miami en enero de 2027. El atacante quedará libre al término de su vínculo con Santos y podría negociar sin costo de transferencia.

El club de la Florida aún no ha iniciado contactos formales ni con el jugador ni con el Peixe, pero la situación contractual del brasileño convierte al equipo de Messi en una opción muy plausible.

El principal atractivo es la reconstrucción del MSN. Messi, Suárez y Neymar brillaron juntos en el Barcelona entre 2014 y 2017, conquistando nueve títulos, incluida una Champions League y la triple corona en la temporada 2014/15, cuando sumaron 122 goles entre los tres.

Neymar ya ha dejado claro que evalúa distintos escenarios para 2027 y mantiene abierta la puerta a una experiencia en el exterior. El interés por Miami también se apoya en su gusto por Estados Unidos y en el hecho de que hace años adquirió una propiedad en Florida.

¿Rompimiento entre Neymar y Santos?

Lo que prometía ser un gran regreso a su club de formación se ha convertido en una relación cada vez más deteriorada.

Neymar volvió a Santos en 2025 y renovó hasta diciembre de 2026, pero las deudas del club con el jugador y su empresa NR Sports han generado rozamientos constantes.

Aunque se han firmado nuevos acuerdos de pago que se extienden hasta 2032, el padre del futbolista ha admitido que la deuda “dificulta mucho” cualquier posibilidad de renovación.

A las tensiones económicas se suman fricciones internas: episodios en el vestuario, cuestionamientos a su liderazgo y una creciente frustración del entorno del jugador con la estructura del club y las críticas permanentes que recibe en Brasil.